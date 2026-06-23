Simple, fácil y muy natural: maquillaje de ojos para todos los días, ideal para ir a trabajar.

Maquillarse los ojos todos los días de forma natural, sutil y sin perder tanto tiempo es posible. Este maquillaje es ideal para hacerte a la mañana cuando estás apurada por ir a trabajar y querés verte un poco más iluminada y descansada sin perder naturalidad.

"En mi día a día no suelo maquillarme demasiado los ojos, pero les voy a mostrar lo que hago porque me encanta y siento que queda súper natural", cuenta Ana Schujman, creadora de contenido de beauty y piel.

Maquillaje para ojos para todos los días: bien natural e ideal para el día

Paso 1

Aplicar corrector de ojeras, preferentemente con una esponjita, en todo el párpado. Esto sirve para emparejar el tono del párpado con el resto de la piel.

Paso 2

Colocate un poquitito de bronzer o contorno más oscuro en la parte final de los ojos y difuminar para llevarlo por todo el párpado móvil, tirándolo apenas hacia afuera. Difuminar y unir con la parte superior de la nariz, en ambos costados.

Paso 3

Agarrar una brocha chatita o más pequeña, cargándola con el mismo producto. Aplicá apenas en el párpado inferior para abrir la mirada, de a toquecitos.

Paso 4

Añadí máscara de pestañas, en pestañas de arriba y de abajo. Sellá con broncer.

Paso 5

Aplicá gel con cepillito de pestañas en las ojeras para fijarlas. También puede ser gel fijador común. Las cejas son fundamentales, ya que son el marco de la cara.

Cómo preparar la piel antes de cualquier maquillaje

Antes de aplicar maquillaje, los expertos recomiendan dedicar unos minutos a preparar la piel. Este paso puede marcar una gran diferencia en el resultado final, ya que ayuda a que los productos se integren mejor, duren más tiempo y se vean más naturales.

El primer paso es limpiar el rostro para eliminar restos de grasa, sudor o productos acumulados. Después, se aconseja aplicar una crema hidratante acorde al tipo de piel para crear una base más uniforme.

Por último, no hay que olvidarse del protector solar durante el día. Además de proteger la piel del daño causado por los rayos UV, muchas fórmulas actuales funcionan como una excelente prebase para el maquillaje. Una vez que la piel está preparada, incluso los maquillajes más simples y naturales suelen verse mejor y durar más horas intactos.