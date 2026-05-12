¿Tenés pocas cejas? El truco que las maquilladoras recomiendan para rellenarlas.

Tener cejas muy finas o poco pobladas es un problema común y puede resultar molesto a la hora de maquillarse. Para tener una mirada más potente, el marco de las cejas es fundamental. Afortunadamente, hay trucos de maquillaje para disimularlo.

Aunque durante años las cejas ultra finas dominaron las tendencias de belleza, hoy las cejas gruesas y naturales volvieron a convertirse en las protagonistas. Sin embargo, muchas personas todavía sufren las consecuencias de la depilación excesiva o simplemente no les crecen.

El truco de los maquilladores expertos para que las cejas se vean más gruesas

Según explicó la maquilladora y cosmetóloga Autumn Estelle, en diálogo con Real Simple, existen técnicas simples que pueden hacer una gran diferencia en la apariencia de las cejas. Para ella, el mejor aliado de unas cejas poco pobladas es el lápiz de microtrazos.

La especialista asegura que este tipo de producto permite imitar el crecimiento natural del pelo y rellenar huecos sin que el maquillaje se vea artificial. El secreto está en hacer pequeños trazos finos, dejando espacios entre ellos para que la piel siga viéndose.

Cómo usar el lápiz de microtrazos

Estelle recomienda prestar atención al tono elegido. “Lo importante es que el color respete el subtono natural de la ceja, ya sea cálido, frío o neutro”, explicó la experta.

Otro de los pasos fundamentales para lograr mayor volumen es aplicar un gel con fibras después del lápiz. Este producto contiene microfibras que se adhieren al vello natural y generan un efecto visual de cejas más gruesas y densas en apenas segundos.

“Este gel está lleno de pequeñas microfibras que se adhieren a los pelitos y evitan que las cejas se vean falsas o demasiado dibujadas”, detalló Estelle. Además, recomendó peinar las cejas primero a contrapelo y luego acomodarlas en su dirección natural para conseguir un efecto mucho más voluminoso.

Para quienes buscan estimular el crecimiento real del vello, la experta también sugirió incorporar sérums específicos para cejas dentro de la rutina nocturna. Según explicó, algunos ingredientes como la biotina y la provitamina B5 pueden ayudar a mejorar la apariencia de volumen con el tiempo.

Ingredientes naturales que ayudan a repoblar las cejas

Además, existen alternativas naturales que podrían favorecer el crecimiento, como el aloe vera. Este ingrediente ayuda a nutrir tanto la piel como el pelo, gracias a sus vitaminas, minerales y aminoácidos.

Por otro lado, la especialista en cejas Sania Vucetaj advirtió sobre un hábito muy común que podría afectar el crecimiento: aplicar cremas faciales directamente sobre las cejas.

Según explicó, esto podría obstruir el folículo piloso y ralentizar el crecimiento del pelo. También recomendó evitar la depilación excesiva y guardar el espejo de aumento para no caer en la tentación de sacar los vellitos que te crecen constantemente.

Cuánto tardan en crecer las cejas

Los expertos coinciden en que la paciencia también es clave. El ciclo de crecimiento de las cejas puede tardar entre tres y seis meses, por lo que dejar de depilarse y mantener una rutina adecuada puede marcar la diferencia.

En el mientras tanto, la realidad es que los productos de maquillaje siguen siendo la forma más rápida y efectiva de conseguir unas cejas más definidas, naturales y con apariencia de mayor volumen.