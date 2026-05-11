El Líbano insta a EEUU a que presione a Israel para que ponga fin a ataques y demoliciones

Se levanta humo tras un ataque israelí en Kfar Tebnit

El ​presidente del Líbano instó a Estados Unidos a que presione a Israel para que declare un alto el ‌fuego y ponga fin ‌a las demoliciones de viviendas en el sur del Líbano, informó la presidencia el lunes, mientras aumentaba el número de víctimas mortales a causa de los ataques israelíes.

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que 74 personas habían perdido la vida a causa de los ataques israelíes en los últimos tres ​días, a pesar ⁠de la tregua anunciada el mes pasado en los ‌combates entre el grupo libanés Hezbolá, respaldado por ⁠Irán, y el Ejército israelí, según ⁠dijo un portavoz.

Teherán afirmó que había exigido seguridad para el Líbano como parte de una propuesta para poner fin a la guerra ⁠más amplia con Estados Unidos y reabrir el ​estrecho de Ormuz. El presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, ha rechazado la ‌propuesta de Irán.

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El conflicto entre Hezbolá e Israel se ⁠reavivó el 2 de marzo, cuando el grupo abrió fuego contra Israel en apoyo a Teherán.

Las hostilidades han continuado desde que Trump declaró un alto el fuego el 16 de ​abril, principalmente ‌en el sur del Líbano, donde Israel estableció una zona de seguridad que mantiene ocupada, alegando que su objetivo es protegerse de los ataques de Hezbolá.

El portavoz del Ministerio de Salud libanés dijo que las ⁠víctimas registradas desde el sábado habían fallecido en diversos ataques israelíes, incluido uno que causó la muerte de al menos siete personas en la localidad sureña de Saksakiyeh.

Según el ministerio, 2.869 personas han perdido la vida desde el 2 de marzo, entre ellas 584 miembros del personal sanitario, mujeres y menores. El recuento no ‌especifica cuántos combatientes se encuentran entre los fallecidos.

El presidente libanés, Joseph Aoun, en una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, destacó "la necesidad de presionar a Israel para que cese el fuego y las operaciones militares, así como ‌la destrucción y la demolición de viviendas", informó la presidencia.

Israel ha estado demoliendo pueblos en el sur, alegando que actúa contra militantes ‌de Hezbolá infiltrados ⁠en zonas civiles.

Aoun e Issa también analizaron "los avances relacionados" con una tercera ronda de conversaciones que ​se celebrará en Washington entre representantes de los Gobiernos libanés e israelí, informó la presidencia.

Con información de Reuters