La derrota de Boca por 3 a 2 frente a Huracán en La Bombonera, que significó la eliminación del Xeneize en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, dejó un tendal de bronca en el mundo boquense. Pero pocos análisis fueron tan crudos y directos como el de Davoo Xeneize, el streamer más influyente entre los hinchas del club de la Ribera, que no se guardó nada a la hora de señalar responsables.

Para Davoo, lo sucedido no admite medias tintas. "Es un papelón que Boca quede afuera en octavos de final del Torneo Apertura en La Bombonera. Si intentamos dibujarla, estaríamos peor todavía", sentenció desde el arranque de su descargo, dejando en claro que cualquier intento de minimizar la eliminación sería peor que la derrota en sí misma.

El punto de partida del análisis del streamer fue la diferencia entre perder un partido y directamente no competir. Para Davoo, quedar eliminado en una instancia tan temprana del torneo local, en condición de local y con ventaja numérica durante gran parte del encuentro, excede cualquier explicación táctica o circunstancial.

"La exigencia de Boca demanda que Boca no puede no competir en el torneo, y quedar afuera en octavos es no competir", agregó el referente xeneize. La frase resume una frustración que va más allá del resultado puntual: es la sensación de que el equipo dejó de estar a la altura de lo que la historia del club exige.

El problema de fondo: falta de inteligencia

El concepto que atravesó todo el análisis de Davoo fue el de un plantel "verde", incapaz de resolver los momentos decisivos con la madurez que requiere un club de la envergadura de Boca. A pesar de contar con nombres de jerarquía y de haber mostrado buen fútbol en meses anteriores, la falta de oficio para cerrar partidos quedó expuesta de la peor manera.

"Boca tiene un equipo en el cual, en muchas circunstancias de los partidos trascendentes, es un equipo verde. Puede jugar mejor o puede jugar peor, pero si no tenés jugadores inteligentes es imposible poder competir", analizó el streamer.

Esa carencia se evidenció de forma brutal en el tiempo suplementario. Después de un esfuerzo enorme del equipo para empatar el partido, errores individuales regalaron dos penales en apenas cinco minutos. Para Davoo, ese episodio fue la síntesis perfecta de todo lo que le pasa a este Boca: "Boca pierde hoy por ser un equipo boludo, un equipo que en estos detalles demuestra que lamentablemente no está capacitado para esta clase de partidos".

Los jugadores, no el técnico

Davoo dejó a Úbeda de lado y eligió apuntar directamente contra los futbolistas. Su razonamiento fue claro: hay errores que no se le pueden cargar al cuerpo técnico porque nacen de decisiones absurdas dentro de la cancha.

"¿Qué culpa tiene el técnico de que Di Lollo haga dos penales en 5 minutos o del gol pelotudo que le hacen a Boca a los 5 minutos? Hoy es de los jugadores, la derrota es de los jugadores", disparó sin filtro. La referencia al error entre Leandro Brey y Milton Delgado en el primer gol y a las infracciones de Lautaro Di Lollo en el alargue dejó señalados a los principales responsables de la eliminación.

Tres años sin títulos: el dato que agrava todo

El análisis del streamer no se limitó al partido. Davoo puso en contexto la gravedad de lo que está viviendo el club al recordar una estadística que duele: "Boca lleva ya más de 3 años sin salir campeón. Es un fracaso y un papelón que un club como Boca lleve 3 años y monedas sin salir campeón en un fútbol argentino en el cual hay ocho campeones por año".

Esa sequía convierte cada eliminación en algo mucho más pesado que un simple tropiezo. Es la confirmación de una tendencia que el Xeneize no logra revertir y que pone en cuestión el proyecto deportivo en su conjunto.

La Libertadores como única salida

Con el torneo local fuera de la ecuación, la Copa Libertadores quedó como el último refugio para salvar el semestre. Pero Davoo advirtió que la confianza que el equipo había construido se derrumbó en cuestión de días: "Esa dulzura en la cual Boca ganaba y jugaba bien, después de esta semana ya no está más".

El próximo desafío será el martes 19 de mayo ante Cruzeiro y luego el jueves 28 contra Universidad Católica, ambos en La Bombonera. Para el streamer no hay alternativa: "Boca está obligado a ganarle a Cruzeiro y a Universidad Católica. Es la única manera de poder dar vuelta esta pésima imagen".

El mensaje de Davoo Xeneize no es solo un descargo individual. Es el reflejo de un sentimiento que atraviesa a millones de hinchas que ven cómo su equipo no logra estar a la altura en los momentos clave. Si Boca no reacciona en la Libertadores, el semestre quedará marcado como uno de los peores de los últimos años.