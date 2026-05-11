Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 11 al domingo 17 de mayo 2026

El algoritmo de Netflix no descansa y esta semana la tendencia se divide entre el suspenso que eriza la piel y los relatos que diseccionan la identidad humana. Para quienes buscan escapar de la superficialidad, el catálogo actual ofrece un abanico de series y películas donde el pasado y los secretos familiares son los verdaderos protagonistas.

Mi querida señorita: un estreno dirigido por Los Javis, que aborda la identidad de género con una sensibilidad inusual. La historia de Adela, quien se traslada de Pamplona a Madrid para descubrir su verdad, es un testimonio potente sobre la libertad personal frente a la opresión social.

Me llamo Agneta: este relato en Provenza, Francia, nos presenta a Agneta, de 49 años, quien tras aceptar un nuevo trabajo como cuidadora, encuentra su lugar en el mundo lleno de placeres y un nuevo capítulo para disfrutar su vida.

Presas: un thriller alemán de supervivencia pura. En medio de las montañas, un grupo de cinco amigos ve su vida fracturada cuando un criminal los persigue en medio del bosque, obligándolos a una lucha desesperada por la supervivencia.

Compañeras de cuarto: una comedia juvenil que cuenta con el debut de Sadie Sandler (hija de Adam Sandler). La trama explora la dinámica de poder y las envidias entre Devon, una chica tímida, y Celeste, la popular, quienes terminan compartiendo cuarto en una guerra pasivo-agresiva.