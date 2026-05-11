Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 11 al domingo 17 de mayo 2026

El algoritmo de Netflix no descansa y esta semana la tendencia se divide entre el suspenso que eriza la piel y los relatos que diseccionan la identidad humana. Para quienes buscan escapar de la superficialidad, el catálogo actual ofrece un abanico de series y películas donde el pasado y los secretos familiares son los verdaderos protagonistas.
Películas recomendadas en Netflix
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Mi querida señorita: un estreno dirigido por Los Javis, que aborda la identidad de género con una sensibilidad inusual. La historia de Adela, quien se traslada de Pamplona a Madrid para descubrir su verdad, es un testimonio potente sobre la libertad personal frente a la opresión social.
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Me llamo Agneta: este relato en Provenza, Francia, nos presenta a Agneta, de 49 años, quien tras aceptar un nuevo trabajo como cuidadora, encuentra su lugar en el mundo lleno de placeres y un nuevo capítulo para disfrutar su vida.
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Presas: un thriller alemán de supervivencia pura. En medio de las montañas, un grupo de cinco amigos ve su vida fracturada cuando un criminal los persigue en medio del bosque, obligándolos a una lucha desesperada por la supervivencia.
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Compañeras de cuarto: una comedia juvenil que cuenta con el debut de Sadie Sandler (hija de Adam Sandler). La trama explora la dinámica de poder y las envidias entre Devon, una chica tímida, y Celeste, la popular, quienes terminan compartiendo cuarto en una guerra pasivo-agresiva.
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Por fin tú: una comedia romántica turca centrada en Asli, una ejecutiva de publicidad que, tras planes fallidos para San Valentín, termina envuelta en una historia inesperada que cuestiona sus ideas sobre el amor y el destino.
Series recomendadas en Netflix
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Envidiosa (temporada 4): la continuación del éxito argentino con Griselda Siciliani. Vicky sigue navegando sus crisis existenciales y familiares, profundizando en su terapia mientras intenta encontrar un equilibrio entre sus deseos y la realidad que la rodea.
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Los no elegidos: un drama británico inquietante sobre la "Hermandad de lo Divino". La serie expone cómo el fanatismo puede anular la voluntad bajo la promesa de una paz ilusoria.
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La escalera: un estudio minucioso sobre el caso real de Michael Peterson. Más que un misterio judicial, es una autopsia a la intimidad de una familia bajo el ojo público.
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Santita: un drama mexicano que sigue a María José "Santita" Cano. Tras quedar en silla de ruedas por un accidente y dejar a su novio en el altar, regresa 20 años después para enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas.
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Ronaldinho: documental indispensable que ofrece un acceso íntimo a la vida del astro brasileño. Lejos de la ficción, la obra analiza su genio futbolístico, sus triunfos en Europa y los momentos que definieron su carismática pero compleja carrera profesional.