¿La serie "El Caso Hartung" tendrá temporada 3 en Netflix? Todo lo que se sabe

"El caso Hartung", serie disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

En el gélido catálogo de Netflix, pocas producciones han logrado capturar la esencia del suspenso escandinavo con la crudeza de El caso Hartung. La serie se inicia con un macabro hallazgo en un parque infantil de Copenhague, Dinamarca: el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada a la que le falta una mano. Sobre la escena, colgando de un columpio, aparece un pequeño muñeco hecho con castañas y palillos.

La investigación queda en manos de la detective Naia Thulin y su nuevo compañero, Mark Hess, quienes pronto descubren una huella dactilar que complica todo: pertenece a la hija desaparecida de la ministra de Asuntos Sociales, Rosa Hartung, una niña que fue dada por muerta hace un año.

¿Una tercera temporada de "El caso Hartung"?

A pesar del éxito rotundo y el final cerrado de su entrega inicial, la gran duda de los fans es si habrá una tercera temporada. Es necesario hacer una precisión técnica: lo que muchos espectadores consumieron como una "primera temporada" fue concebido originalmente como una miniserie autoconclusiva.

Sin embargo, debido a la enorme recepción global de la serie, Netflix anunció recientemente la producción de una segunda entrega que funcionará como una secuela independiente, centrada en un nuevo caso para los detectives Thulin y Hess. Por lo tanto, hablar de una "tercera" es prematuro; la atención hoy está puesta en el rodaje de la segunda tanda de episodios, que promete mantener la atmósfera asfixiante que caracteriza a la franquicia.

"El caso Hartung", una historia danesa. (Crédito de foto: Netflix)

¿La serie se basa en un caso de la vida real?

Una de las grandes incógnitas es si este oscuro relato se basa en la vida real. La respuesta corta es no. La serie es una adaptación fiel de la novela homónima de Søren Sveistrup, el aclamado creador de The Killing. Si bien el caso del asesino de las castañas es ficticio, Sveistrup ha admitido que la inspiración nació de una tradición otoñal danesa donde los niños crean estos muñecos. La idea de transformar un símbolo de inocencia infantil en la firma de un psicópata fue el motor creativo de la obra.

La investigación se lleva a cabo íntegramente en Dinamarca, principalmente en los suburbios de Copenhague. La geografía juega un rol vital: los bosques húmedos, la neblina persistente y la arquitectura moderna y fría del bienestar social danés, contrastan con la violencia subyacente. Es este escenario escandinavo el que termina de dar forma a una de las piezas más sólidas del suspenso contemporáneo.