Alemán Siebert arbitrará la final de la Liga de Campeones

El alemán Daniel Siebert, que dirigió el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre Arsenal y Atlético de Madrid, será el árbitro de la final que enfrentará al equipo inglés contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, el 30 de mayo, informó la UEFA el lunes.
El francés François Letexier, que arbitró la final de la Eurocopa 2024, dirigirá la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa el 20 de mayo.
La final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano será arbitrada por el italiano Maurizio Mariani una semana después.
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La UEFA ha designado a dos compatriotas como asistentes de cada árbitro.
La sueca Tess Olofsson arbitrará la final de la Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon el 23 de mayo.
Con información de Reuters