Alemán Siebert arbitrará la final de la Liga de Campeones

El árbitro Daniel Siebert hace un gesto antes de mostrar la tarjeta roja a Joao Pedro del Chelsea en un partido de la Liga de Campeones de la UEFA ante Benfica

​El alemán Daniel Siebert, que dirigió el ‌partido de ‌vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre Arsenal y Atlético de Madrid, será el ​árbitro de ⁠la final que enfrentará ‌al equipo inglés ⁠contra el ⁠vigente campeón, el Paris Saint-Germain, el 30 de mayo, ⁠informó la UEFA ​el lunes.

El francés ‌François Letexier, ‌que arbitró la final ⁠de la Eurocopa 2024, dirigirá la final de la Europa ​League ‌entre Friburgo y Aston Villa el 20 de mayo.

La final de la Conference ⁠League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano será arbitrada por el italiano Maurizio Mariani una semana después.

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La UEFA ha designado ‌a dos compatriotas como asistentes de cada árbitro.

La sueca Tess Olofsson arbitrará la final de la ‌Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona y ‌el ⁠Olympique de Lyon el 23 de ​mayo.

Con información de Reuters