FOTO ARCHIVO-Tony Popovic, DT de Australia, durante la conferencia de prensa después del partido ante Indonesia por la clasificatoria al Mundial

​El seleccionador de Australia, Tony Popovic, ha ampliado el abanico de opciones a ‌la hora de ‌confeccionar su plantilla para el Mundial, incorporando a los jóvenes sin experiencia internacional Daniel Bennie y Raphael Borges Rodrigues a la concentración en Florida previa al torneo.

Bennie, de 20 años y nacido en Hong Kong, juega ​en el Queens ⁠Park Rangers de la Championship, la ‌segunda división inglesa, mientras que Borges ⁠Rodrigues, de 22 años, ⁠milita en el Wigan Athletic, cedido por el Coventry City.

La dupla competirá por un puesto en ⁠la selección de Popovic para el ​Mundial con extremos consolidados como ‌Martin Boyle y Awer Mabil.

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El ‌dúo figura entre los siete jugadores afincados ⁠en Gran Bretaña convocados para la concentración en Sarasota, donde Popovic y su cuerpo técnico evaluarán a un grupo ampliado ​antes de ‌dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores el 1 de junio.

Popovic también ha incluido al lateral del Melbourne City Aziz Behich y al ⁠portero Patrick Beach, junto con el centrocampista Ajdin Hrustic, que juega en los Países Bajos.

Se espera que Beach compita con Joe Gauci por el puesto de tercer portero, ya que el capitán habitual, Mat Ryan, tiene casi asegurada la ‌titularidad y Paul Izzo será probablemente su primer suplente.

Los Socceroos dieron a conocer la semana pasada los nombres de los ocho primeros jugadores convocados para la concentración de Sarasota. Se ‌irán sumando más a medida que las temporadas de los clubes vayan llegando a su fin.

Australia se ‌enfrentará a ⁠Turquía, Estados Unidos y Paraguay en la fase de grupos del ​Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Con información de Reuters