Los ataques israelíes matan a cinco personas en Gaza, según sanitarios, y siguen aumentando

Una mujer palestina inspecciona el lugar de un ataque israelí contra una casa que había sido previamente advertida por el ejército israelí para que la evacuara antes de que se llevara a cabo el ataque a última hora del miércoles, en la Frabja de Gaza

Los ataques israelíes causaron la muerte a al menos cinco palestinos en la Franja de Gaza el jueves, según informaron las autoridades ‌sanitarias palestinas, mientras un grupo ‌de investigación con sede en Estados Unidos señalaba un repunte de los ataques israelíes hasta niveles no vistos desde que entró en vigor la última tregua en octubre.

Los servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí mató a dos personas cerca del barrio de Tuffah, en el norte del enclave, mientras que una tercera persona falleció a causa de los disparos de un tanque israelí ​en el barrio de ⁠Zeitoun, al este de la ciudad de Gaza.

Otro ataque aéreo contra un ‌campamento de tiendas de campaña para personas desplazadas en el oeste ⁠de la ciudad de Gaza causó la ⁠muerte de una persona e hirió a varias, mientras que un ataque contra un vehículo en Jan Yunis, en el sur, causó la muerte de otra persona, ⁠informaron los servicios médicos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los testigos también informaron de que un ataque ​aéreo alcanzó un edificio residencial en Deir al-Balah, en el ‌centro de Gaza.

El ejército israelí no ‌hizo ningún comentario inmediato sobre ninguno de los incidentes.

Estas muertes se suman ⁠a un balance de más de 1.100 palestinos, en su mayoría civiles, fallecidos a causa de los ataques israelíes desde que entró en vigor en octubre el alto el fuego entre Israel y Hamás para poner fin a la ​guerra, según ‌las autoridades sanitarias de Gaza. Hamás no suele revelar sus bajas.

La tregua puso fin a los combates a gran escala, pero no ha logrado detener los ataques israelíes, que se producen casi a diario. Cuatro soldados israelíes han sido asesinados por milicianos en Gaza durante ⁠el mismo periodo.

La organización de seguimiento de conflictos ACLED, que registra los ataques israelíes en Gaza, señaló que los ataques aéreos y con drones contra Hamás y otros milicianos aumentaron a más de 40 en junio, la cifra mensual más alta desde el alto el fuego.

"Dado que las encuestas sitúan a la oposición en cabeza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una creciente presión interna para adoptar ‌una postura más dura en materia de seguridad frente a Hamás", dijo Nasser Khdour, director adjunto de investigación para Oriente Medio de ACLED, en referencia a las elecciones legislativas de Israel que se celebrarán en octubre.

Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo frustrar los ataques de los milicianos de Gaza.

Casi la totalidad de ‌los dos millones de habitantes de Gaza vive ahora en una estrecha franja de tierra a lo largo de la costa, principalmente en tiendas de campaña improvisadas o edificios ‌dañados, bajo el control ⁠de Hamás.

Los combatientes liderados por Hamás mataron a 1.200 personas durante su ataque transfronterizo contra Israel el 7 de octubre ​de 2023, según las cifras israelíes. El Ministerio de Sanidad de Gaza afirmó que la ofensiva posterior de Israel causó la muerte de más de 73.000 palestinos.

Con información de Reuters