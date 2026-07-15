Con una duración de 1 hora y 27 minutos, la producción llegó al catálogo de la plataforma el 10 de julio de 2026 y rápidamente se ubicó entre los títulos más vistos en varios países.

El hundimiento del Costa Concordia, uno de los mayores desastres marítimos de la historia reciente, vuelve al centro de la escena con "Naufragio: Pesadilla en el mar", el nuevo documental de Netflix que reconstruye la tragedia ocurrida en enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio.

La producción reúne imágenes inéditas, registros de la caja negra y testimonios de sobrevivientes para relatar cómo una noche de vacaciones terminó en una emergencia que dejó 32 muertos.

Con una duración de 1 hora y 27 minutos, la producción llegó al catálogo de la plataforma el 10 de julio de 2026 y rápidamente se ubicó entre los títulos más vistos en varios países.

¿De qué se trata "Naufragio: Pesadilla en el mar"?

Dirigido por Chiara Messineo, "Naufragio: Pesadilla en el mar" reconstruye los hechos ocurridos el 13 de enero de 2012, cuando el crucero Costa Concordia, con más de 4200 personas a bordo, impactó contra un arrecife tras desviarse de la ruta prevista para realizar un saludo cercano a la costa de la isla de Giglio.

La producción combina videos registrados por pasajeros y tripulantes, grabaciones de comunicaciones de emergencia y entrevistas con sobrevivientes para mostrar cómo transcurrieron las horas posteriores al impacto, marcadas por la confusión y las dificultades durante la evacuación.

Además del relato cronológico del accidente, "Naufragio: Pesadilla en el mar" profundiza en las decisiones adoptadas durante la emergencia y en el posterior proceso judicial que siguió al naufragio.

De poco más de una hora, el documental también aborda el papel del entonces capitán Francesco Schettino, quien fue señalado por la Justicia italiana como uno de los principales responsables del accidente.

Según quedó acreditado durante el juicio, demoró la orden de evacuación y abandonó el barco antes de que finalizara el rescate de los pasajeros. En 2015 fue condenado a 16 años de prisión por homicidio culposo múltiple, lesiones, abandono de la nave y otros delitos vinculados con la tragedia. La condena quedó firme y comenzó a cumplirla en 2017.

El caso tuvo repercusión internacional y motivó cambios en los protocolos de seguridad de la industria de cruceros, entre ellos la obligatoriedad de realizar simulacros de evacuación antes de zarpar y la revisión de las normas sobre navegación cercana a la costa.

Ficha técnica de "Naufragio: Pesadilla en el mar"