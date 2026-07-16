Chau dolor cervical: qué es el "cuello tecnológico" y cómo evitar que el celular te arruine la postura

Fuente: La Opinión.

El celular cambió la forma en que miramos el mundo, y también la postura en que lo hacemos. La cabeza inclinada hacia abajo para revisar notificaciones, responder mensajes o scrollear redes es una posición que repetimos decenas de veces al día. El problema no está en usar el celular unos minutos, sino en mantener y repetir esa posición incorrecta durante varias horas cada día.

Por qué el celular carga tanto el cuello

La clave está en la física de la postura. Cuando la cabeza está erguida y alineada con la columna, el cuello sostiene un peso de aproximadamente 5 kilos. Pero a medida que la cabeza se inclina hacia adelante, ese esfuerzo mecánico aumenta de forma exponencial: a 15 grados de inclinación ya son cerca de 12 kilos de presión; a 60 grados, la tensión puede equivaler a más de 27 kilos sostenidos de forma continua. Esa carga acumulada sobre los músculos y la zona cervical es la raíz del problema.

Cuáles son los síntomas del cuello tecnológico

Las molestias asociadas con el síndrome del cuello tecnológico aparecen de forma progresiva:

Dolor de cuello y nuca.

Rigidez muscular en la zona cervical y los hombros.

en la zona cervical y los hombros. Dolor de cabeza , especialmente en la base del cráneo.

, especialmente en la base del cráneo. Hormigueo en los brazos, que puede indicar compresión de nervios y requiere evaluación médica si es persistente o intenso.

Los síntomas suelen comenzar como una tensión leve después de sesiones prolongadas de uso del celular, y se vuelven más frecuentes si los hábitos posturales no cambian.

Qué hacer para prevenirlo

Elevar el teléfono al nivel de los ojos es la medida más directa y efectiva: reduce la necesidad de inclinar la cabeza y distribuye mejor el peso. El dispositivo debe quedar a una distancia cómoda para leer sin acercarlo demasiado al rostro.

Para quienes trabajan frente a una computadora, usar soportes regulables para la pantalla ayuda a mantener una posición más natural durante horas de trabajo o estudio. Y en ambos casos, realizar pausas periódicas para cambiar de postura, mover el cuello con suavidad y levantarse cada cierto tiempo reduce la acumulación de tensión muscular.

La actividad física regular también cumple un rol preventivo: fortalecer la musculatura del cuello, los hombros y la espalda alta le da más soporte a la columna y reduce el impacto de las posturas prolongadas.