Mundial 2026: todas las bajas de las Selecciones por lesión que no irán al torneo

La FIFA permite ciertos cambios en las listas que ya fueron presentadas.

Es una situación bastante normal que las listas de convocados sufran cambios cuando se acerca la fecha de inicio del Mundial. Esto es producto de que los jugadores suelen llegar con lo justo después de las intensas temporadas que afrontan con sus equipos. Aunque algunas ausencias generan ruido y provocan un verdadero dolor de cabeza en los entrenadores.

En lo que respecta al conjunto argentino, Lionel Scaloni debe definir si llama a otro defensor o suma un refuerzo en otro sector del campo porque Leo Balerdi acaba de ser desafectado de la concentración. Esto es producto de que el cuerpo médico le confirmó que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y tiene aproximadamente un mes para recuperarse.

Mientras que en Austria se acaba de confirmar que Christoph Baumgartner sufrió un desgarro en el muslo derecho. Lo particular acá es que el cuerpo técnico tomó la decisión de que no sumará a un nuevo jugador, sino que van a afrontar el Mundial con 25 sobre 26 de jugadores disponibles. Una medida extraña porque lo esperado es que se apueste por un ingreso de último momento.

En tanto que en Brasil hay un problema que se solucionó de manera muy rápida por parte de Carlo Ancelotti, debido a que llamó a Ederson para reemplazar a Wesley, que también acaba de padecer un desgarro, pero se trata de uno en el aductor izquierdo. La presencia de esta lesión es producto de que muchos de los jugadores llegarán con lo justo desde lo físico y no es sorpresa que se multipliquen las lesiones de este tipo con el paso de los partidos.

Otro caso similar es el de Lennart Karl, que se quedó sin Mundial al estar practicando en un ensayo formal de fútbol de Alemania. El parte médico expone que se encuentra afectado por un desgarro muscular y que Julian Nagelsmann decidió reemplazarlo con Assan Ouédraogo. Lo mismo le sucedió a Irak con Ahmed Yahya, que llamó a Ahmed Mckenzi para que ocupe el puesto vacante.

Es importante señalar que las modificaciones confirmadas en cada una de las selecciones mencionadas son posibles gracias a que los nombres forman parte de la lista preliminar de 55 nombres. Caso contrario, la federación deberá comunicarse con la FIFA para pedir un permiso extraordinario que le permita sumar a un jugador que no había sido anotado. Dependiendo del caso, la respuesta puede llegar a ser favorable.

Por otro lado, cada uno de los equipos que tenga pensado aplicar un cambio en la nómina tiene hasta 24 horas antes del debut para confirmarla. Una vez pasada esa barrera temporal, la FIFA solo dará lugar a los reemplazos de nombres que tendrán que estar justificados por una lesión durante el Mundial.