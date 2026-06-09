A qué hora es el primer partido del Mundial 2026: quiénes juegan y cómo verlo en vivo en Argentina

El Estadio Azteca, donde se juega el partido inaugural.

La espera terminó para los fanáticos del fútbol. Después de cuatro años desde la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, la Copa del Mundo 2026 está lista para comenzar con una edición histórica que reunirá por primera vez a 48 selecciones y se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El torneo promete romper récords de audiencia y marcar una nueva era para la máxima competencia organizada por la FIFA.

La expectativa es enorme no solo por el estreno del nuevo formato, sino también por el regreso de las grandes potencias del fútbol mundial en busca del título más importante del deporte. Como sucede en cada Mundial, todas las miradas estarán puestas en el encuentro inaugural, que dará el puntapié inicial a más de un mes de competencia y emoción. Y tendrá a dos rivales que ya protagonizaron el inicio de la copa, pero en otra edición.

Cuándo es el partido inaugural del Mundial 2026 y quiénes juegan

El primer partido del Mundial 2026 se disputará el jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a quedar en los libros de historia al albergar una nueva inauguración mundialista y que ya albergó otras dos veces las copas. En ese encuentro se enfrentarán México, uno de los países organizadores, y Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A. Ambos ya se habían cruzado en el primer partido del Mundial 2010, con empate 1 a 1.

Sudáfrica y México en 2010.

A qué hora será el partido y por dónde seguirlo

Hora: El partido entre Sudáfrica y México será el jueves 11 de junio a las 16 (hora de Argentina).

TV: DSports / Telefe / Disney+

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