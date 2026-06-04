Quiénes conforman el cuerpo técnico de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La Selección Argentina tendrá por segunda vez consecutiva a Lionel Scaloni como su entrenador para dirigirlo en un mundial, tal como sucedió en el 2022. El conjunto albiceleste llega con la ambición de conseguir nuevos logros importantes, en uno de los ciclos más exitosos de la historia del país. Algo que basta con comprobar al ver lo que se ha conseguido a lo largo de los últimos años.

Las consagraciones en las Copa América de 2021 y 2024, lo que representó la victoria contra Italia en la Finalissima 2022 y, ese mismo año, la final ganada ante Francia que generó la alegría de millones de argentinos que salieron a las calles. Y con un funcionamiento que ha encontrado picos de muy alto rendimiento, que se han podido disfrutar en muchos partidos.

Cómo está conformado el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Un equipo de grandes éxitos.

Entrenador principal: Lionel Scaloni.

Asistentes técnicos: Pablo Aimar. Walter Samuel. Roberto Ayala.

Entrenador de arqueros: Martín Tocalli.

Preparador físico: Luis Martín.

Analista de video: Matías Manna.

La lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros:

1. Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

12. Juan Musso (Atlético de Madrid)

23. Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores:

2. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

3. Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

4. Gonzalo Montiel (River)

6. Lisandro Martínez (Manchester United)

13. Cristian Romero (Tottenham)

19. Nicolás Otamendi (Benfica)

25. Facundo Medina (Olympique de Marsella)

26. Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

5. Leandro Paredes (Boca)

7. Rodrigo De Paul (Inter Miami)

8. Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

11. Giovani Lo Celso (Real Betis)

14. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

20. Alexis Mac Allister (Liverpool)

24. Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros:

9. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

10. Lionel Messi (Inter Miami)

15. Nicolás González (Atlético de Madrid)

16. Thiago Almada (Atlético de Madrid)

17. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

18. Nicolás Paz (Como)

21. José Manuel López (Palmeiras)

22. Lautaro Martínez (Inter)

Los jugadores que ya fueron campeones del mundo

En total hay 17 jugadores que se repiten respecto del plantel que logró coronarse en Qatar 2022: 'Dibu" Martínez, Rulli, Tagliafico, Montiel, Lisandro y Lautaro Martínez, Romero, Otamendi, Molina, Paredes, De Paul, Palacios, Mac Allister, Fernández, Álvarez, Messi y Almada. El conjunto albiceste conforma el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, y viene de ser campeona del mundo, un título que logró en tres ocasiones a lo largo de la historia (1978, 1986 y 2022).