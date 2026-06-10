Presentaron el proyecto para actualizar el Estatuto del Periodista: los principales puntos

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el SiPreBA y sindicatos de prensa de todo el país presentaron un proyecto para actualizar el histórico Estatuto del Periodista Profesional y adaptarlo a las nuevas formas de trabajo en medios de comunicación. El proyecto ingresará por mesa de entradas el viernes.

El proyecto parte de la Ley 12.908, que regula la actividad periodística, pero propone una actualización integral para adecuarla a las transformaciones tecnológicas y laborales que atravesó el sector durante las últimas décadas. Entre los principales cambios, redefine quiénes son considerados periodistas profesionales e incluye a quienes desarrollan tareas periodísticas en cualquier soporte o plataforma tecnológica, desde medios gráficos y audiovisuales hasta portales digitales, canales de streaming y nuevos formatos de comunicación. También incorpora a trabajadores de áreas técnicas, administrativas y de tecnologías de la información vinculadas a la producción periodística.

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la regulación del uso de la inteligencia artificial en la actividad periodística. La propuesta establece que las herramientas de IA deberán funcionar como un complemento del trabajo profesional y no podrán sustituir de manera total la producción de contenidos ni reemplazar puestos laborales existentes.

Además, exige que toda producción realizada con asistencia de inteligencia artificial mantenga supervisión humana y reconozca expresamente la autoría de periodistas. El texto también contempla que los estilos, voces, imágenes y criterios editoriales desarrollados por trabajadores de prensa constituyen una forma de propiedad intelectual, por lo que las empresas deberán informar cuando utilicen esos contenidos para entrenar sistemas automatizados y compensar económicamente a sus autores.

La iniciativa refuerza la estabilidad laboral como garantía de la libertad de expresión. En caso de despido sin causa, el trabajador podrá optar por su reincorporación al puesto o por una indemnización agravada. Además, incorpora una cláusula de conciencia que habilita a periodistas a considerarse despedidos y reclamar las indemnizaciones correspondientes cuando el medio modifique sustancialmente su línea editorial de manera incompatible con sus convicciones éticas o profesionales. También reduce el período de prueba a un máximo de 30 días.

Nuevas licencias y derechos de cuidado

La propuesta incorpora licencias que actualmente no están contempladas en el estatuto vigente.

Entre ellas figuran:

14 días de licencia para el progenitor no gestante por nacimiento.

14 semanas para la persona gestante.

30 días por adopción.

10 días anuales para el cuidado de familiares.

Además, establece una licencia especial de hasta 15 días por año para trabajadoras que atraviesen situaciones de violencia de género.