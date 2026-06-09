Presentaron en el Senado el proyecto del nuevo Estatuto del Periodista

La comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió este martes para la presentación de un proyecto de ley para un nuevo Estatuto del Periodista. Este proyecto viene a reemplazar a la ley 12.908 que fue derogado por la ley de reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei.

En el plenario, realizado en el Salón Illia, disertaron Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; y Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe, y los periodistas Gabriela Pepe y Mariano Obarrio.

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"Este estatuto contiene los aspectos protectores más importantes que tenía nuestra norma, en el sentido de que los periodistas no podamos ser presionados por ejercer nuestra labor. Esa es la protección federal y la base que nos da el estatuto, a la vez que incorpora aspectos de modernización", afirmó Gaudensi, que subrayó: "Necesitamos que el 1 de enero esta norma esté vigente, porque es una protección indispensable para seguir informando a la sociedad". Esto último en referencia que la derogación del Estatuto comienza a correr a partir del 31 de diciembre de 2026.

El jefe del bloque de senadores Justicialistas, José Mayans, anunció el "compromiso" del interbloque Popular "para acompañar el proyecto" y recordó que el peronismo votó "en contra de la derogación, que estaba dentro de la mal llamada modernización laboral y estamos de acuerdo que ustedes trabajar libremente". "El país necesita de eso, porque la información es fundamental, sobre todo en las políticas públicas. Estamos en un momento en el que se privatizan las empresas del Estado", acotó.

A su turno, el único senador de La Libertad Avanza presente, Pablo Cervi, planteó que "hay que escuchar a los dueños de los medios, a los que pagan sueldos a fin de mes" y pidió una "visión federal" para el proyecto.

Luego, el jefe del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, señaló que se pusieron "a disposición para colaborar y para darle nuestro parecer" al proyecto, y "trabajarlo, mirando con la más sincera objetividad y que sirva nuestra opinión para mejorarlo en todo lo posible". Y alertó: "El momento que vivimos de ataque a la prensa es muy nocivo, lastima a la sociedad".

Según se indicó desde el entorno de la titular de la comisión, la senadora de Convicción Federal por Jujuy Carolina Moisés, "además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la IA, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos".

En la presentación, Moisés informó que el proyecto quedará en circulación para que los senadores puedan verlo, analizarlo y firmarlo y estableció un plazo hasta el próximo viernes para, luego, poder ingresarlo formalmente y realizar el giro correspondiente a las comisiones. Según explicaron a El Destape desde el entorno de la jujeña, una vez ahí, la Presidencia del Senado definirá a qué comisiones se ingresará, aunque confían en que tendrá como cabecera