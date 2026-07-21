Formosa recibirá a atletas de seis países en una nueva edición de la Ultra Maratón 2026

Formosa volverá a posicionarse en el circuito internacional del deporte de resistencia con una nueva edición de la Ultra Maratón Formosa (UMF) 2026. Este sábado 25 de julio reunirá a competidores de distintos puntos del país y cinco naciones de Latinoamérica.

El evento tendrá como epicentro la Costanera capitalina y ratifica el crecimiento de la provincia como sede de competencias deportivas de nivel internacional. Con el respaldo de la Asociación Argentina de Ultramaratonistas (AAU), la prueba integra el calendario oficial de ultradistancia y volverá a convocar a atletas de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, México y Ecuador.

La Ultra Maratón Formosa se consolidó como una de las competencias de referencia del continente para los atletas de resistencia, no solo por sus características técnicas, sino también por la organización y el entorno que ofrece la Costanera de la ciudad.

Un evento que posiciona a Formosa en el deporte internacional

Además del aspecto deportivo, el evento representa una oportunidad para seguir promoviendo a Formosa como destino turístico y sede de grandes acontecimientos, además de recibir durante todo el fin de semana a deportistas, equipos de apoyo y visitantes provenientes de distintos países.

La edición 2026 contará con pruebas de 3, 6, 12 y 24 horas, siendo esta última la que otorgará la tradicional Copa Argentina. Las premiaciones incluirán la clasificación general de damas y caballeros, las distintas categorías por edad y la Copa Nacional correspondiente a la prueba de 24 horas.

El cronograma de la competencia

La jornada deportiva se pondrá en marcha el sábado 25 de julio a las 9 con la largada combinada de las competencias de 24 y 6 horas. La programación continuará por la tarde con el inicio de la prueba de 3 horas a las 16, mientras que la modalidad de 12 horas comenzará a las 21 y se extenderá durante toda la madrugada.

El evento culminará formalmente el domingo 26 de julio a las 9 de la mañana, momento en que finalizará la carrera principal tras completar un ciclo de 24 horas ininterrumpidas de actividad. En la antesala del certamen, la entrega de kits a los atletas se llevará a cabo el viernes 24 de julio, jornada en la que los inscriptos deberán presentar de forma obligatoria el apto médico y el deslinde de responsabilidad.

Bajo la consigna "La Tierra de Ultras", la cita convocará a referentes destacados de la especialidad y consolidará la posición de Formosa dentro del circuito internacional de ultramaratones.