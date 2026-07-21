La Rioja reforzó la campaña de vacunación para prevenir enfermedades respiratorias en invierno

Con la llegada de las vacaciones de invierno y el aumento de las reuniones familiares, los viajes y las actividades recreativas, desde el Ministerio de Salud de La Rioja recomendaron mantener al día el esquema del Calendario Nacional de Vacunación para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias como gripe, bronquiolitis, bronquitis y neumonía. La inmunización, junto con medidas de prevención cotidianas, resulta fundamental para proteger a niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo durante la temporada invernal.

La vacuna antigripal está indicada para distintos grupos de la población. Los niños de entre 6 y 24 meses deben recibir dos dosis separadas por cuatro semanas si se vacunan por primera vez. La misma recomendación alcanza a los niños de entre 24 meses y 8 años con factores de riesgo que aún no hayan completado ese esquema. Cabe destacar que quienes ya recibieron las dos dosis en campañas anteriores solo necesitan la aplicación anual.

También recordaron que deben vacunarse cada año el personal de salud, las personas mayores de 65 años, las embarazadas, las puérperas hasta diez días después del parto si no fueron vacunadas durante la gestación y las personas mayores de 8 años que presenten factores de riesgo. En estos casos, puede presentarse una orden médica o cualquier documentación que acredite la condición de salud.

Vacuna contra el neumococo

Otra inmunización recomendada durante el invierno es la vacuna contra el neumococo, que ayuda a prevenir neumonías y otras infecciones graves. Deben recibirla los niños a los 2, 4 y 12 meses de vida, los mayores de 65 años y las personas de entre 5 y 64 años con enfermedades crónicas o alteraciones del sistema inmunológico.

Las vacunas contra la tos convulsa o coqueluche forman parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplican en distintas etapas de la vida. La vacuna quíntuple corresponde a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo entre los 15 y 18 meses. La triple bacteriana celular se aplica a los niños que cumplen 5 años y la triple bacteriana acelular a quienes cumplen 11 años, además de una dosis en cada embarazo a partir de la semana 20 y otra para el personal de salud que atiende a menores de un año, con refuerzos cada cinco años.

Enfermedades respiratorias

Además de la vacunación, los especialistas recomiendan mantener hábitos de cuidado para disminuir la circulación de virus durante el invierno: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel, ventilar los ambientes todos los días, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o un pañuelo descartable, no compartir utensilios, permanecer en el hogar si aparecen síntomas respiratorios y evitar el contacto con personas vulnerables hasta la recuperación.

Recordaron la importancia de no automedicarse y solicitaron consultar al médico si los síntomas empeoran o persisten. También se aconseja mantener los ambientes libres de humo, evitar el uso de hornallas u hornos para calefaccionar los hogares y extremar los cuidados con braseros y estufas a leña para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.