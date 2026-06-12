Ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Paraguay y Estados Unidos protagonizan un partidazo.

Estados Unidos se enfrenta a Paraguay este viernes 12 de junio a las 22 (hora argentina) por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. Un duelo que promete mucho entre dos equipos que se quieren quedar con el liderazgo de su grupo. Dos argentinos se verán las caras: Mauricio Pocchetino, por un lado, con la ilusión de hacer historia con los norteamericanos, que por segunda vez son locales en una Copa del Mundo. Y Gustavo Alfaro, del otro costado, en búsqueda de seguir consiguiendo objetivos con el seleccionado guaraní, al que devolvió a este certamen tras 16 años sin participar.

El equipo paraguayo llega con confianza a esta Copa del Mundo, después de despedirse de su gente con un 4 a 0 ante Nicaragua y con una generación de futbolistas que ilusiona a su público. Diego Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso encabezan la parte ofensiva de este conjunto sudamericano, que además cuenta con una zaga de experiencia y jerarquía (Gustavo Gómez y Omar Alderete), cimientos en los que intentará construir un gran equipo, que en Eliminatorias supo vencer a Argentina, Brasil y Uruguay.

Por dónde ver Estados Unidos contra Paraguay

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay de viernes a las 22 se podrá ver por DSports, Flow, Paramount+, Telefe y TyC Sports.

La confianza de Gustavo Alfaro en la previa

El técnico argentino habló con la prensa en la antesala a lo que será su segundo desafío al frente de un seleccionado en una Copa del Mundo, después de la experiencia fallida en 2022, donde quedó afuera en fase de grupos con Ecuador. Sin embargo, en esta ocasión buscará dejar atrás ese mal sabor de boca, con un equipo hecho a su medida. Y con ganas de lograr un nuevo hito en su carrera, que comenzó en el fútbol de ascenso con Atlético Rafaela.

Gustavo Alfaro busca cazar nuevas utopías con la albirroja.

"Es una linda oportunidad venir nuevamente a disputar un Mundial después de 16 años, tenemos una expectativa muy linda", aseguró el entrenador, quien dejó un mensaje a la gente: "Estamos listos. Con el corazón lleno de su amor, de su apoyo y de una emoción que desborda". Toda una definición acorde a sus frases que buscan motivar al plantel, que comparte grupo además con Turquía y Australia, en una de las zonas más parejas en la previa.