Fue la cara de uno de los comerciales más famosos de Hellmann's: qué fue de la vida de la "nena de la mayonesa".

Corría el año 1991 cuando un spot de Hellmann´s terminaría por conquistar los corazones de todos los argentinos. Pero el motivo no sería la mayonesa, sino la niña que decía "Dice que a todo le pongas mucha Hellmann’s". Se trataba de Eugenia López, quien hoy es bióloga, mamá y hasta conductora de televisión.

En una entrevista con TN Show en 2022 la mujer contó cómo surgió su interés por la publicidad: "Yo admiraba mucho y quería imitarla en todo", decía en referencia a su hermana mayor quien era actriz. "Tenía vergüenza, hasta que me animé a ir a los castings. Una amiga de mi mamá me llevaba. Antes de quedar en el de la mayonesa, había hecho otro spot de una margarina, pero ahí no tuve que hablar”, recordó.

Eugenia es bióloga y divulgadora científica.

Sobre su experiencia con el spot de la mayonesa relató: "Tenía un contrato de exclusividad y no podía aparecer en otras marcas. Me pagaban por no hacer nada y era muy loco. Después de la segunda parte no hice más nada". Fue así que, para grandes y chicos comenzó a ser conocida como la "nena de la mayonesa". "Nunca lo vi como algo malo o despectivo", expresó al respecto.

Qué fue de la vida de Eugenia López

Eugenia López encontró su camino lejos de la publicidad, pero no así de la comunicación, dado que supo conducir dos programas de ciencia, uno en Canal Encuentro, Ciencia a la Carta, y La liga de la ciencia en la TV Pública.

Cuenta que a los 16 años descubrió su pasión por las ciencias exactas: "Me fui a un campamento de ciencia y eso me dio el impulso para estudiar biología al terminar la secundaria. Luego hice un doctorado en neurobiología pero me di cuenta que me gustaba la educación, y viajé a Estados Unidos".

Sobre su pasado actoral, Eugenia expresó en la misma entrevista que le gustaría hacer una remake, pero con algunos ajustes: "Quisiera que nos riamos de cómo cambiaron las cosas para mejor, ya que el spot mostraba a la mamá cocinando y al papá leyendo el diario".

En el presente se dedica a la divulgación científica en las redes sociales. Su Instagram es @meugelopez, donde comparte junto a "La liga de la ciencia" curiosidades sobre el mundo científico. Además, recientemente publicó un libro editado por El gato y la Caja, titulado El reino: vida y obra de hongos y humanos.