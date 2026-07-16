Quién fue Don Vicente, cómo era el hombre del paquete y la historia detrás de los clásicos fideos.

Corría el año 1912 cuando Vicente Fagnani arribó a la Argentina desde su querida Italia. El puerto que lo recibió fue el de Mar del Plata, ciudad en la que este hombre cumpliría los dos sueños que trajo junto a sus valijas: formar una familia y vender pasta a base de huevo.

En un principio vendía pasta artesanal a sus vecinos, pero la alta demanda lo llevó a pensar en grande y fundar su propia empresa. Sin embargo, el boom vendría mucho tiempo después, recién en 1999 con la compra de Fagnani Hermanos por parte de Molinos Río de la Plata. Desde entonces, Don Vicente se transformó en sinónimo de pasta seca a base de huevo en nuestro país.

Quién fue Vicente Fagnani y cómo era en la vida real el hombre del paquete

Vicente Fagnani nació el 19 de septiembre de 1866 en Trivento, Italia. Hijo de Camillo Fagnani y Rosa Guarnieri decidió migrar a Argentina a fines del siglo XIX como gran parte de los italianos. Con el sueño de tener una mejor vida, llegó a Mar del Plata, donde comenzó a trabajar como muchos inmigrantes de la época en el mantenimiento y expansión del ferrocarril.

Don Vicente nació como marca de un emprendimiento artesanal en Mar del Plata.

Su vida comenzaría a cambiar al poco tiempo, cuando unos pocos ahorrar le permitieron comprar un terreno en la esquina de Bolívar y La Pampa, donde construyó su casa. Lo lindo de la historia es que este no solo sería su hogar, sino el puntapié para comenzar a comercializar entre los vecinos la pasta a base de huevo.

Luego de cinco años de amasar con sus propias manos la pasta, en 1917 viajó a la Exposición Internacional del Trabajo, la Agricultura y la Alimentación en Milán, donde obtuvo una medalla dorada por sus fideos caseros. Esta sería la puerta para el futuro éxito del negocio.

En lo que respecta a su vida privada, Vicente se casó con Amalia D'Ovidio y juntos tuvieron, al menos, 8 hijos: Camillo, Giuseppa, Josefa, Angelo, Genaro, Vicente Nicola, Pasquale y Rosa. Ellos fueron quienes continuaron con el legado de la marca tras su muerte en 1944. Su padre quedó inmortalizado en la imagen que acompaña a los fideos, un clásico que desde hace décadas está presente en la mesa de los argentinos.