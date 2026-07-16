El frío se moderó en la Ciudad y alrededores este jueves, luego de varias jornadas gélidas que llegaron a rozar los cero grados en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); al fin llegó un breve alivio con temperaturas atípicas para esta época del año. Esta tarde se presenta con una máxima de 21 grados, como si fueran el inicio de la primavera, pero el buen tiempo durará poco de cara a la final del Mundial que disputará la Argentina contra España este fin de semana.

Los cambios en el ambiente se deben a la presencia de circulación de viento norte que transporta aire cálido y muy húmedo sobre la región, lo que produjo un cambio marcado en el tiempo. Además, en las últimas horas se registraron chaparrones aislados, producto del elevado contenido de humedad y de una atmósfera ligeramente inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias volverán el viernes, dando por terminada la estabilidad que dominará durante la segunda mitad de la semana. Hacia la noche de este jueves, se espera un fortalecimiento del viento del norte con algunas ráfagas moderadas que seguirán inyectando aire templado sobre la región.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

Durante el viernes, el ambiente cálido y húmedo alcanzará su punto máximo. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 23 grados, valores que son propios de primavera y no tanto del invierno. A su vez, la atmósfera reunirá condiciones favorables para el desarrollo de chaparrones y tormentas desde las primeras horas del día.

Según el sitio Meteored, no se descartan períodos con lluvias de intensidad moderada, acompañadas por actividad eléctrica. Hacia la tarde del viernes, las tormentas tenderán a perder intensidad y las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual, aunque la humedad seguirá elevada.

Cómo estará el tiempo el domingo: ¿Saldrá el sol durante la final del Mundial 2026?

El clima volverá a cambiar entre el viernes por la noche y el sábado, cuando el viento rote al sur y modifique nuevamente la circulación sobre el centro del país. El ingreso de un aire más fresco hará descender las temperaturas de manera paulatina, pese a que el sábado aún conservará bastante nubosidad y algunas lluvias y tormentas intermitentes.

La mejora será más evidente el domingo, ya que predominará un cielo entre parcialmente nublado y nublado, con mayor presencia de sol y un ambiente que volverá a sentirse plenamente invernal, cuyas mínimas ascenderán a valores cercanos a los 10 grados y las máximas apenas alcanzarán unos 15.

Se espera que la tendencia para la próxima semana sea similar: aire más fresco, temperaturas acordes con la época del año y condiciones mucho más estables desde el martes sobre el AMBA, lo que dejará atrás el peculiar calor invernal.