El Mundial 2026 inyectará más de U$S 40 mil millones a la economía

El inicio de la Copa del Mundo pone en marcha una maquinaria económica sin precedentes en la historia del deporte. Más allá de la pasión en las tribunas, el Mundial 2026 representará un impacto financiero colosal, impulsado por el consumo masivo, los derechos de transmisión, el turismo y las plataformas de predicción. Según proyecciones del Bank of America, el evento generará una millonaria inyección en el mercado global, reconfigurando las prioridades de los inversores en un contexto donde cada dólar cuenta.

El impacto en el PBI: una inyección económica histórica

El desarrollo del torneo más importante del planeta dejará de ser exclusivamente un fenómeno de masas para consolidarse como un motor financiero global. De acuerdo con las estimaciones de Bank of America publicadas en el informe de la consultora Sherlock, se prevé que el 75% de la población mundial siga de cerca la competencia.

Esta audiencia global masiva se traducirá directamente en una inyección económica de hasta 41.000 millones de dólares al PIB mundial. Este flujo monetario récord impactará de forma directa en los países organizadores, pero también derramará beneficios en los mercados internacionales a través del consumo de tecnología, las telecomunicaciones y el merchandising.

Los sectores donde se mueve cada dólar

El análisis de la consultora Sherlock detalla que los patrocinadores y las marcas de indumentaria deportiva clásica como Nike, Adidas y Puma (que visten a 37 de las 48 selecciones), recibirán un fuerte impulso comercial. Sin embargo, el verdadero volumen de negocios se concentrará en las plataformas de servicios y entretenimiento digital.

Los sectores que capturan el mayor flujo especulativo en este Mundial 2026 incluyen:

Plataformas de viajes y hospedaje (como Airbnb).

Compañías de consumo masivo y bebidas.

Empresas de broadcasting y derechos de transmisión.



Las apuestas digitales duplican las expectativas

La gran sorpresa de esta Copa del Mundo se ubica en los canales digitales de especulación a corto plazo. El flujo de dinero se desplazó de los activos tradicionales hacia los mercados de pronósticos deportivos en línea.

Este récord histórico en el volumen previo al torneo demuestra cómo la digitalización del entretenimiento ha transformado la manera en que el público general y los inversores retail interactúan con el certamen, convirtiendo cada partido en una oportunidad de negociación financiera en tiempo real.