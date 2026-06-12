Era la estrella del Mundial, le decían "el Mozart austríaco", pero se negó a jugar con los nazis y apareció muerto

Austria llegaba al Mundial de 1938 como una de las selecciones más admiradas del planeta. Dueña de un estilo revolucionario y liderada por Matthias Sindelar, el “Mozart austríaco”, parecía lista para pelear por la gloria en Francia. Pero el avance de Adolf Hitler sobre Europa cambió todo. La anexión nazi terminó con el seleccionado, obligó a varios futbolistas a vestir la camiseta alemana y dejó una muerte rodeada de misterio que todavía conmueve al fútbol mundial: la de Mathias Sindelar. Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros en la historia de los Mundiales.

Mucho antes de que Brasil construyera su identidad futbolística o de que la Holanda de los años 70 revolucionara el juego, Austria ya había impactado al mundo con una propuesta ofensiva, técnica y elegante. A comienzos de la década del 30, el llamado “Wunderteam” era considerado uno de los mejores equipos del planeta. Su fútbol se basaba en la posesión, la movilidad y la creatividad, algo completamente distinto para la época. En una Europa cada vez más tensionada políticamente, Austria encontraba en el fútbol una forma de orgullo nacional.

La gran figura de aquel equipo era Matthias Sindelar, un delantero flaco, elegante y talentoso al que apodaban el “Mozart austríaco”. Su inteligencia dentro de la cancha y su forma de jugar lo transformaron rápidamente en un símbolo nacional. Austria había llegado a semifinales en el Mundial de 1934 y se preparaba para dar el gran golpe en Francia 1938. Sin embargo, el fútbol quedó atrapado en el avance político más brutal del siglo XX.

El primer golpe de Hitler en el fútbol mundial

En marzo de 1938 ocurrió el Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi encabezada por Adolf Hitler. El país dejó de existir como estado independiente y las consecuencias llegaron inmediatamente al deporte. La selección austríaca, ya clasificada al Mundial, fue disuelta por decisión del régimen nazi. Muchos futbolistas fueron obligados a incorporarse al seleccionado alemán, que buscaba construir una especie de “super equipo” para exhibir poder político y deportivo ante el mundo. La FIFA aceptó la situación sin demasiadas objeciones y Austria desapareció oficialmente del Mundial de Francia. Fue uno de los primeros grandes impactos políticos dentro de una Copa del Mundo. La invasión no solo destruyó una generación futbolística brillante. También rompió identidades, obligó a futbolistas a representar una bandera que no sentían propia y convirtió al deporte en propaganda.

Poco antes de la desaparición definitiva de la selección, Austria disputó un último amistoso ante Alemania en Viena. En teoría, debía funcionar como una celebración de la unión entre ambos países. Pero terminó siendo algo completamente distinto. Matthias Sindelar se transformó en el protagonista de una escena histórica. Según distintas versiones, existía presión para que el encuentro terminara empatado y sirviera como símbolo político del nuevo orden nazi. Sin embargo, Austria jugó uno de sus mejores partidos y derrotó 2-0 a Alemania.

Sindelar marcó un gol y luego celebró desafiante frente a las autoridades nazis presentes en el estadio. Aquella imagen quedó inmortalizada como uno de los primeros gestos de resistencia dentro del fútbol europeo. Después de ese encuentro, el delantero rechazó incorporarse a la selección alemana. Oficialmente argumentó cuestiones físicas y su edad, aunque muchos interpretaron la decisión como una negativa política encubierta.

Menos de un año después de aquel partido, Matthias Sindelar apareció muerto junto a su pareja en su departamento de Viena. La versión oficial habló de intoxicación por monóxido de carbono debido a una falla en la calefacción. Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas alrededor del caso. El contexto político, su rechazo al nazismo y su figura pública alimentaron durante décadas distintas teorías. Algunos sostienen que fue asesinado por el régimen nazi. Otros creen que se trató de un suicidio. También existe la hipótesis de un accidente doméstico. La muerte del “Mozart austríaco” terminó convirtiéndose en uno de los misterios más impactantes de la historia del fútbol. Un símbolo brillante dentro de la cancha que quedó atrapado en uno de los períodos más violentos de Europa.

El Mundial de 1938, marcado por la política y el miedo

La Copa del Mundo de Francia 1938 se jugó en un clima completamente atravesado por la tensión política. Benito Mussolini todavía dominaba Italia, la Guerra Civil Española destruía al país ibérico y Adolf Hitler avanzaba sobre Europa mientras preparaba el escenario que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el Mundial quedó inevitablemente politizado.

Alemania participó con varios futbolistas austríacos incorporados a la fuerza, aunque el experimento terminó siendo un fracaso deportivo. El equipo fue eliminado rápidamente y nunca logró ensamblar dentro de la cancha. Mientras tanto, la ausencia de Austria dejó la sensación de una oportunidad perdida. Muchos historiadores consideran que aquel equipo tenía condiciones reales para pelear el título mundial. La desaparición del Wunderteam se transformó así en mucho más que una cuestión futbolística: representó el final abrupto de una identidad nacional y cultural.

El caso austríaco fue único dentro de la historia de los Mundiales. Ninguna otra selección clasificada desapareció de una Copa del Mundo por una invasión política de semejante magnitud. Hasta ese momento, Austria era una referencia futbolística global. Su influencia táctica y técnica había inspirado a entrenadores y jugadores en distintos países europeos. Pero el avance nazi destruyó todo en cuestión de meses.

Varios futbolistas tuvieron que adaptarse a la nueva realidad política, otros fueron perseguidos y muchos terminaron viendo cómo el fútbol dejaba de ser simplemente un deporte para convertirse en una herramienta de propaganda. La historia del Mundial de 1938 terminó demostrando algo que volvería a repetirse muchas veces: el fútbol nunca queda completamente aislado de los conflictos políticos y sociales.

El legado eterno del “Mozart austríaco”

Con el paso de los años, Matthias Sindelar terminó convirtiéndose en un mito. No solo por su talento extraordinario, sino también por la carga simbólica que adquirió su figura después de la anexión nazi. En Austria todavía es recordado como un ícono de identidad nacional y resistencia cultural. Su historia mezcla fútbol, política, tragedia y misterio. Y sigue generando fascinación casi nueve décadas después.

Porque mientras Hitler intentaba utilizar el fútbol como herramienta de poder, Sindelar quedó para siempre asociado a lo contrario: la rebeldía, la libertad y el talento imposible de controlar