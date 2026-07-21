Liquidación de invierno: 5 camperas abrigadas con precios rebajados

Las camperas puffer combinan abrigo, comodidad y versatilidad para todos los días.

Las liquidaciones de invierno se convirtieron en una de las mejores oportunidades para renovar el guardarropa sin gastar de más. Entre las prendas más buscadas aparecen las camperas puffer, un clásico que combina abrigo, comodidad y versatilidad. Distintas marcas argentinas lanzaron rebajas sobre modelos que pueden seguir usándose durante varias temporadas, una ventaja para quienes buscan una compra duradera.

Con diseños que se adaptan tanto a looks urbanos como a propuestas más elegantes o deportivas, las camperas acolchadas continúan siendo una de las prendas más elegidas cuando llegan los días de bajas temperaturas. Si estabas esperando el momento para invertir en una, este puede ser el indicado.

Por qué las camperas puffer siguen siendo un básico del invierno

Las camperas puffer lograron mantenerse entre las favoritas temporada tras temporada gracias a una combinación difícil de igualar: ofrecen abrigo sin resultar pesadas y permiten moverse con comodidad durante todo el día.

Además, su diseño evolucionó y hoy existen versiones para todos los gustos. Se pueden combinar con jeans, pantalones sastreros, joggers e incluso vestidos, lo que las convierte en una alternativa práctica para distintos momentos del día. Elegir un modelo clásico permite seguir usándolo durante varios inviernos sin preocuparse por los cambios de tendencia.

Cinco camperas con descuento para aprovechar las rebajas

Las liquidaciones de esta temporada incluyen opciones de distintas marcas argentinas, con modelos pensados para diferentes estilos y presupuestos.

Entre las alternativas disponibles aparece la Campera Samia, de Indian, con un precio promocional de $89.900, ideal para quienes buscan una opción urbana y fácil de combinar.

Hay opciones cortas, largas y urbanas para distintos estilos y necesidades.

También se encuentra una propuesta de Perramus, una marca reconocida por sus prendas de abrigo. Su campera tiene un valor de $344.000 y apuesta por un diseño pensado para acompañar durante varias temporadas.

Las liquidaciones permiten comprar modelos de calidad con importantes descuentos disponibles.

Otra de las opciones corresponde a Las Pepas, que ofrece la Campera Matelaseada Daisy por $249.900, con un estilo que mezcla funcionalidad y detalles de diseño.

Para quienes prefieren una mayor cobertura frente al frío, Ver presenta una Puffer Larga con un precio de $139.900, una alternativa ideal para los días de temperaturas más bajas.

La lista se completa con la Campera Puffer Duck Jude, de Portsaid, disponible por $144.500, una propuesta que combina un diseño clásico con un abrigo pensado para el uso cotidiano.

Qué tener en cuenta antes de comprar una campera

Más allá del precio, conviene prestar atención al uso que le vas a dar. Si caminás mucho o pasás varias horas al aire libre, una versión larga puede ofrecer mayor protección frente al frío y el viento. En cambio, los modelos cortos suelen resultar más cómodos para el uso diario, especialmente si te movés en transporte público o buscás una prenda liviana para combinar con distintos outfits.

También es recomendable elegir colores neutros como negro, beige, gris o azul, ya que son fáciles de combinar y permiten aprovechar la campera durante varios inviernos.

Las rebajas de invierno permiten acceder a prendas de calidad con precios más convenientes que durante el resto de la temporada. En muchos casos, además, las marcas ofrecen financiación en cuotas, lo que facilita la compra.