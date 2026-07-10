Vestite cómodo y con estilo para el home office en el invierno 2026

Los conjuntos de punto combinan comodidad y sofisticación para tus videollamadas.

Con la llegada del invierno 2026, trabajar desde casa se transformó en un placer para muchos, pero encontrar el equilibrio justo entre comodidad y estilo puede ser todo un desafío. Pasar directamente del acolchado a la computadora sin cambiarse puede afectar el ánimo y la productividad más de lo que imaginamos.

Por eso, las tendencias de esta temporada apuestan a prendas cálidas, prácticas y con estilo, ideales para quienes hacen home office. El objetivo es lograr un look funcional que permita estar abrigado sin perder la imagen profesional, especialmente para las videollamadas.

Uno de los grandes protagonistas son los conjuntos de punto, que combinan pantalones amplios con sweaters o cárdigans a juego. Estos sets ofrecen la sensación de estar en ropa de descanso, pero con un acabado mucho más sofisticado, perfecto para mantener el estilo sin sacrificar la comodidad.

Los tonos neutros como beige, gris topo, chocolate, manteca o azul marino dominan esta paleta invernal, facilitando la combinación y aportando un aire elegante y sobrio para cualquier encuentro virtual.

Por otra parte, los joggers se reinventaron y dejaron de ser exclusivos para el gimnasio. En versiones de algodón premium o tejidos finos con cortes prolijos, se combinan fácilmente con sweaters tejidos, remeras básicas y zapatillas urbanas o pantuflas, logrando un look relajado pero presentable.

Las leggings térmicas también ganan terreno en el guardarropa invernal, ya que mantienen el calor sin limitar el movimiento. Para equilibrar la silueta, se recomiendan sweaters oversized, buzos de algodón o camisas largas que den estructura y comodidad, ideales para alternar entre trabajo y tareas del hogar.

En lugar de quedarse todo el día envuelto en mantas, los estilistas sugieren sumar cárdigans largos o batas tejidas de buena calidad. Estas prendas no solo aportan abrigo extra, sino que elevan cualquier conjunto básico y permiten estar listos para una reunión virtual sin necesidad de cambiarse por completo.

Para el power look en videollamadas, dedicar atención a la parte superior del outfit puede marcar la diferencia. Camisas de algodón bajo sweaters livianos, cuellos altos de lana fina o cárdigans con botones destacados transmiten profesionalismo. Complementar con accesorios delicados y un peinado prolijo completa el efecto sin esfuerzo.

Un cárdigan largo eleva cualquier look sin esfuerzo para reuniones virtuales.

Este invierno, las fibras suaves y confortables son las preferidas, ya que brindan abrigo sin resultar pesadas, manteniendo una temperatura agradable durante toda la jornada laboral en casa.

En definitiva, trabajar desde casa no significa resignar el estilo ni el confort. Con estos consejos y prendas clave, podés armar un guardarropa funcional que te permita sentirte cómodo, abrigado y listo para afrontar cualquier desafío laboral, incluso cuando la oficina está a unos pasos de la cama.