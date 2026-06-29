Abrigo furry: la tendencia que vuelve con fuerza este invierno 2026

El furry transforma cualquier look básico en una propuesta moderna y sofisticada.

El abrigo furry regresó con fuerza y se convirtió en una de las tendencias más destacadas del invierno 2026. Con su característico efecto peluche, gran capacidad para proteger del frío y una estética que combina comodidad con sofisticación, esta prenda volvió a instalarse tanto en las pasarelas como en el street style. Los nuevos diseños apuestan por materiales sintéticos de alta calidad y siluetas adaptadas a las tendencias actuales.

Qué es un abrigo furry y por qué está de moda

El abrigo furry se caracteriza por estar confeccionado con tejidos que imitan el pelo o la piel, generando una textura suave, mullida y con mucho volumen. Aunque años atrás era una prenda reservada para ocasiones especiales o looks más elegantes, hoy forma parte de los outfits cotidianos.

Su regreso responde a una tendencia que prioriza prendas cómodas, funcionales y con personalidad. Además de ofrecer un excelente abrigo durante los días más fríos, aporta un toque llamativo que puede transformar incluso los conjuntos más simples.

El desarrollo de nuevos materiales sintéticos también impulsó su popularidad. Las telas actuales ofrecen una apariencia más natural, son livianas y mantienen el confort sin perder estilo.

Los modelos de abrigo furry que serán tendencia

Las versiones oversize aparecen entre las favoritas de la temporada. Con hombros caídos y cortes amplios, permiten crear looks relajados y urbanos, ideales para combinar con jeans, pantalones sastreros o zapatillas.

Los tonos neutros como beige, camel, marrón chocolate, gris topo y negro siguen siendo los más elegidos porque resultan fáciles de combinar y nunca pasan de moda. Son opciones versátiles para usar tanto de día como de noche.

Para quienes buscan sumar color al guardarropa, también ganan protagonismo los diseños en bordó, verde oliva, azul petróleo y rosa empolvado. Estas variantes aportan un aire moderno sin dejar de ser elegantes.

Otra de las novedades son los modelos cortos inspirados en las camperas bomber. Conservan la textura característica del furry, pero ofrecen una silueta más juvenil y práctica para el uso diario.

Cómo combinar un abrigo furry sin sobrecargar el look

Al tratarse de una prenda con mucho volumen visual, el equilibrio es la clave para lograr un conjunto armonioso. Una buena opción es acompañarlo con prendas básicas que permitan que el abrigo sea el protagonista.

Los tonos neutros permiten combinar esta prenda con mayor facilidad todos los días.

Un jean clásico, un sweater de tejido fino y unas botas son suficientes para crear un look moderno y funcional. Si el abrigo tiene un color intenso, conviene completar el outfit con una paleta de tonos neutros.

En cambio, cuando el furry es negro, beige o marrón, se pueden incorporar accesorios más llamativos para darle personalidad al conjunto. También es recomendable jugar con diferentes texturas. El contraste entre el pelo sintético, el cuero, el denim o los tejidos de punto aporta profundidad al look y genera un resultado sofisticado.