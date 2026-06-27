Cómo crecer el pelo rápido: este es el único aceite natural que los expertos recomiendan.

Crecer el pelo rápido puede ser todo un desafío, pero hay un aceite natural que los expertos en dermatología y cuidado del cabello recomiendan por sus propiedades. Si bien no es una fórmula mágica, te puede ayudar mucho si lo complementás con otros cuidados.

Se trata del aceite de romero, uno de los ingredientes naturales más populares de los últimos años para fortalecer el cabello y favorecer su crecimiento. Su fama creció especialmente en redes sociales, donde miles de usuarios comparten sus resultados tras incorporarlo a su rutina capilar.

Es muy popular en Internet, pero admeás, algunos especialistas sostienen que existen estudios que respaldan su potencial para estimular el crecimiento del pelo. Una investigación realizada en 2015 comparó el aceite de romero con el minoxidil, uno de los tratamientos más utilizados contra la caída capilar. Después de seis meses, ambos mostraron resultados similares, aunque el aceite de romero provocó menos irritación en el cuero cabelludo.

Según explicó la tricóloga Bridgette Hill, en diálogo con Real Simple, "el cuero cabelludo es el órgano que alberga el folículo piloso, donde comienza la formación del cabello a nivel celular". En ese sentido, destacó que el aceite de romero puede ser beneficioso porque posee propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, además de favorecer la circulación sanguínea.

Por su parte, el especialista William Gaunitz señaló que el aceite de romero tiene un historial sólido como aliado para promover el crecimiento saludable del cabello y ayudar en procesos de regeneración capilar.

Cómo usar el aceite de romero para que el pelo crezca más fuerte

Los expertos recomiendan no aplicar el aceite esencial de romero directamente sobre la piel. Lo ideal es diluirlo en un aceite portador, como aceite de coco o aceite de oliva. Una de las formas más utilizadas consiste en mezclar una cucharadita de aceite esencial de romero con media taza de aceite de coco o de oliva. Luego, se aplica una pequeña cantidad sobre el cuero cabelludo realizando suaves masajes con las yemas de los dedos.

El estilista Darrius Peace aseguró que "la mejor manera de usar el aceite de romero para conservar y fortalecer el cabello es aplicarlo suavemente en el cuero cabelludo y masajearlo a lo largo del pelo". Otra alternativa sencilla fue compartida por la dermatóloga Mamina Turegano, quien recomendó: "Podés agregar entre tres y cinco gotas de aceite esencial de romero a tu shampoo. Masajealo sobre el cuero cabelludo, dejalo actuar unos cinco minutos y después enjuagá".

Un detalle importante antes de probarlo

Aunque suele considerarse seguro para la mayoría de las personas, los especialistas aconsejan realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarlo regularmente. Si aparecen síntomas como ardor, picazón o enrojecimiento, lo mejor es suspender su uso y consultar con un dermatólogo.

Además, es importante recordar que ningún producto puede hacer que el cabello crezca de manera instantánea. Una alimentación equilibrada, reducir el daño por calor y mantener un cuero cabelludo saludable siguen siendo factores clave para lograr un pelo más largo, fuerte y sano.