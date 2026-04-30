No gastes de más en productos caros: el aceite natural para tener un pelo fuerte, sano y brilloso.

Hay un aceite natural para el cabello que es mucho más efectivo que otros aceites comerciales que podés comprar en supermercados por un costo elevado.

Se trata del aceite de palta. La palta no solamente es un alimento muy nutritivo para consumir, sino que además es un ingrediente casero con propiedades muy beneficiosas para el cuidado del cabello.

De hecho, muchos productos comerciales están hechos a base de aceite de palta. Esta fruta aporta hidratación, al mismo tiempo que aumenta la fuerza y potencia el brillo del pelo.

Beneficios del aceite de palta para el cabello

Usar aceite de palta en tu pelo puede ayudar de varias maneras y es adecuado para todo tipo de cabello, explica la química cosmética Krupa Koestline, en diálogo con Real Simple.

“Es relativamente liviano y no se siente pesado ni grasoso, así que todos los tipos de cabello pueden disfrutarlo”, explica Koestline.

1. Hidrata el cabello

Su composición única hace que vaya más allá de lo básico, dice Koestilne: “Es rico en ácidos grasos, particularmente ácido oleico, que ayuda a nutrir e hidratar el cabello”.

Eso ya es beneficioso por sí solo, pero además tiene potasio y magnesio, que ayudan a retener la hidratación en la fibra capilar y también aportan protección, agrega la experta en cuidado del cabello Tatum Neill.

2. Previene la rotura

El alto contenido de ácidos grasos también aporta otro beneficio. “La lubricación que brindan los ácidos grasos ayuda a prevenir la rotura del cabello”, explica Koestline.

Aplicar aceite de palta, en especial en las puntas, puede hacer que el cabello sea más flexible, protegiéndolo del cepillado agresivo o el peinado. Además, puede prevenir futuras roturas.

3. Promueve un crecimiento saludable

La vitamina K y las vitaminas del complejo B son otros componentes importantes. “La vitamina K ayuda a prevenir la calcificación del cuero cabelludo, que es cuando se acumula calcio e impide el crecimiento del cabello”, explica Koestline.

También contiene vitamina B5, B6 y folato, que contribuyen al crecimiento saludable del pelo.

4. Protege el cabello del daño

Los antioxidantes son buenos para la piel y lo mismo aplica al cuero cabelludo. El aceite de palta contiene vitaminas C y E, que previenen el daño de los radicales libres (provenientes de la contaminación, el sol y otros factores ambientales) en el folículo piloso, dice Koestline.

5. Aporta brillo

Todos los ácidos grasos y vitaminas del aceite de palta ayudan a que el cabello brille más. Al mejorar su salud y protegerlo del daño, el pelo naturalmente se ve más brillante. Además, su efecto lubricante también contribuye a este brillo.

Cómo usar aceite de palta en el cabello

1. Elegí bien el aceite

Buscá aceite de palta puro y prensado en frío, porque conserva mejor sus nutrientes. También podés hacerlo en casa siguiendo el paso del video.

2. Aplicación directa

Poné 2 o 3 cucharadas en el cuero cabelludo y masajeá entre 5 y 10 minutos. Dejalo actuar al menos una hora antes de lavar.

3. Productos con aceite de palta

Elegilo en cremas, aceites o productos sin enjuague para mejores resultados. Fijate que esté entre los primeros ingredientes.

4. En mascarillas o tratamiento caliente

Podés mezclarlo con otros ingredientes (como banana, coco o miel) y dejarlo 30 minutos o más. También sirve caliente con otros aceites, dejándolo actuar entre 20 y 30 minutos.