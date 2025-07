¿Cuántas variedades de palta hay y cómo diferenciarlas?

Cuántas variedades de palta existen?

La palta se transformó en un alimento tan popular que se encuentra muy presente en las recetas que las personas elaboran tanto en el desayuno, almuerzo, meriendas y las cenas. Su sabor se mezcla gran manera con otros productos, pero puede suceder que algunas dispongan ciertas diferencias debido a la extensa variedad que existe.

Además de disponer de un excelente sabor, se trata de una fruta que es sumamente nutritiva y valorada de gran manera por la cantidad de beneficios que le entrega al organismo en caso de que haya un consumo moderado y frecuente. Su principal atractivo es que posee ácidos grasos monoinsaturados, que se los conoce como grasas saludables porque contribuyen a mejorar la salud cardiovascular y la inflamación.

Cuántas variedades de palta existen?

No obstante, las paltas tienen gran variedad entre sí y con ciertas diferencias en el sabor. "Palta de Palermo VS. Palta de Maschwitz. Nada más que agregar Señor Juez", expresó DuquesadeParma, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La diferencia es más que notable en lo que respecta al tamaño. También se debe resaltar que la piel del fruto es muy distinta. En una hay cierta irregularidad y en la otra la textura superficial es lisa.

Los diferentes tipos de palta

Las paltas que se consiguen en verdulerías y supermercados suelen tener un origen que proviene de tres lugares muy diferentes entre sí que son la mexicana, guatemalteca y la antillana. A partir de ciertas combinaciones es lo que generó que se puedan apreciar varias versiones del mismo producto.

Hass: es la que más que se consigue por su piel rugosa, gruesa y oscura, además dispone de una forma ovalada y su contenido es cremoso e intenso.

es la que más que se consigue por su piel rugosa, gruesa y oscura, además dispone de una forma ovalada y su contenido es cremoso e intenso. Fuerte: dispone de una piel lisa, delgada y color verde brillante, con una forma alargada y un sabor que oscila entre lo suave y mantecoso.

Bacon: de forma ovalada y ancha, con una piel que es muy finita pero lisa y de un verde brillate que la llama bastante la atención. Su sabor es más ligero y se destaca por su suavidad.

de forma ovalada y ancha, con una piel que es muy finita pero lisa y de un verde brillate que la llama bastante la atención. Su sabor es más ligero y se destaca por su suavidad. Reed: con un color verde claro pero con una piel gruesa y rugosa, de gran tamaño y forma redonda. A diferencia de las demás, su sabor es más dulce.

con un color verde claro pero con una piel gruesa y rugosa, de gran tamaño y forma redonda. A diferencia de las demás, su sabor es más dulce. Zutano: de un verde claro que es brillante y con un tamaño alargado. En lo que respecta a su sabor se destaca por ser suave y cremoso.

de un verde claro que es brillante y con un tamaño alargado. En lo que respecta a su sabor se destaca por ser suave y cremoso. Pinkerton: alargada con un cuello estrecho y un tamaño uniforme. Es ideal para usarla en la ensaladas por un sabor que potencia a los demás alimentos.

¿Cómo madurar la palta en poco minutos?

Muchas veces, la palta que se consigue se encuentra bastante dura y comerla no es nada recomendable porque demandará un uso de la fuerza que puede dañar a los dientes. Aunque existen dos trucos caseros que permiten dejarla blanda en pocos minutos con la ayuda de objetos que hay en cualquier hogar.