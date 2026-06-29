Alertas sísmicas en iPhone: el paso a paso para activar la configuración que te puede salvar

Fuente: AEI Noticias.

Ante un temblor, los segundos cuentan. Y aunque la mayoría de los usuarios no lo sabe, el iPhone tiene más de una capa de alertas ante sismos y otras emergencias. Las alertas gubernamentales están activadas por defecto en el dispositivo y, al recibirlas, el teléfono emite un sonido similar al de una alarma. No hace falta configurar nada para recibirlas. Pero hay una segunda opción, más completa, que conviene conocer.

Las alertas gubernamentales: qué son y qué cubren

Las alertas gubernamentales abarcan distintos tipos de emergencias: avisos emitidos por el gobierno del país o la región donde se encuentra el usuario, alertas ante amenazas inminentes para la seguridad o la vida y notificaciones por condiciones climáticas extremas. Viajan por la red celular del operador mediante tecnología Cell Broadcast, no requieren internet ni datos móviles, y en algunos países o regiones no se pueden desactivar.

Las alertas de seguridad mejoradas: más potentes, pero no para todos

Apple explica que las alertas de seguridad mejoradas pueden proporcionar avisos complementarios para situaciones de emergencia, como sismos o inundaciones. A diferencia de las gubernamentales, las envía directamente Apple —sin intermediación del operador— y requieren conexión activa a Wi-Fi o datos móviles. En iOS 26.2 incluyen mapas de zonas afectadas e instrucciones de seguridad en la propia notificación.

El detalle clave: esta función solo está disponible en Estados Unidos y Taiwán. Si el iPhone no la muestra en Ajustes , es porque Apple todavía no la habilitó en el país donde se usa el dispositivo.

Si el iPhone no la muestra en , es porque Apple todavía no la habilitó en el país donde se usa el dispositivo. Para verificar si está disponible: Configuración → Notificaciones → Alertas de seguridad mejoradas (al final de la pantalla).

Las alertas de clima extremo, por otro lado, sí llegan a Argentina

La app Clima de Apple puede enviar notificaciones cuando hay una alerta de clima severo en la ubicación del usuario: tormentas, inundaciones, huracanes, olas de calor, tornados, entre otros. Estas alertas siempre reproducen sonido y aparecen en la pantalla de bloqueo, aunque el iPhone esté en silencio o con No molestar activado.

Para activarlas: app Clima → ícono de tres líneas (esquina inferior derecha) → Notificaciones → activar Clima extremo.

Los sismos no son fenómenos climáticos, así que este sistema no los cubre. Para sismos, el canal sigue siendo el de las alertas gubernamentales, que ya vienen activas de fábrica.