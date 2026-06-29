Lista de proveedores, piezas y fotos del iPhone 18 Pro de Apple son filtrados en la "dark web"

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre pasa junto a una valla publicitaria de Apple iPhone en una calle de Bombay.

Por Munsif Vengattil, Aditya ​Kalra y Stephen Nellis

NUEVA DELHI/SAN FRANCISCO, 29 jun (Reuters) - Las listas confidenciales de componentes y proveedores, así como ‌las fotos de los ‌próximos modelos iPhone 18 Pro de Apple, forman parte de los archivos publicados en la "dark web" por el grupo de ransomware que robó datos a Tata Electronics, el proveedor indio de la empresa estadounidense, según documentos y una fuente.

La filtración pone en peligro el negocio de ​fabricación del iPhone, ⁠que es cuidadosamente ensamblado por Apple a través de ‌una amplia red de proveedores de todo ⁠el mundo.

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También podría afectar a la ⁠compañía estadounidense y su relación con Tata, dado que la mayoría de los acuerdos con los proveedores están celosamente protegidos ⁠por Apple, y podría además revelar a los ​rivales, a los falsificadores y a sus ‌propios abastecedores quién fabrica qué.

Tata, ‌que suministra piezas y ensambla iPhones, se está convirtiendo ⁠en uno de los socios fabricantes más importantes de Apple fuera de China, una expansión que constituye una piedra angular de la apuesta del primer ministro Narendra ​Modi por ‌convertir a India en una potencia en la fabricación de productos electrónicos.

Según se ha informado, Apple tiene previsto lanzar sus modelos iPhone 18 Pro y Pro Max en septiembre. La filtración llega ⁠en un momento difícil para la firma, que subió los precios del iPad y el MacBook la semana pasada por el aumento vertiginoso de los costos de los chips de memoria y almacenamiento.

Reuters ya había informado de que la filtración de más de 200.000 archivos de Tata Electronics en la dark ‌web, llevada a cabo por World Leaks, incluía archivos con supuestos documentos de diseño de componentes de modelos antiguos de iPhone y de algunas piezas de Tesla, también cliente de la compañía india.

También se incluían documentos de Taiwan Semiconductor ‌Manufacturing Co y Qualcomm , empresas que fabrican componentes que se usan en los iPhone.

Apple considera que esta información es confidencial y le ‌preocupa que los ⁠documentos se difundan en la dark web, ya que se refieren a modelos aún no ​lanzados, según la fuente. Los datos relacionan a los proveedores con las piezas del iPhone, algo que Apple no revela de forma pública, añadió.

(Editado en español por Carlos Serrano)