La Justicia ordenó una pericia accidentológica al auto de Ernestina Pais: qué buscarán determinar.

La Justicia de San Isidro ordenó realizar una pericia accidentológica al auto que conducía Ernestina Pais al momento del accidente en el que perdió la vida el pasado viernes 26 de junio de 2026, en un cruce ferroviario del partido bonaerense de San Isidro.

El estudio fue solicitado por la fiscal María Paula Hertrig, a cargo de la investigación, y será realizado sobre el Honda City que manejaba la periodista, actriz y conductora. El vehículo permanece secuestrado bajo custodia policial en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro.

Qué podría determinar esta pericia

La pericia será una de las pruebas más importantes del expediente, ya que permitirá analizar el estado mecánico del automóvil y determinar si existió algún desperfecto que pudiera haber influido en el siniestro. Entre otras cuestiones, los especialistas buscarán establecer si hubo fallas en el sistema de frenos o en otros componentes del vehículo.

Además de esta medida, la fiscalía ordenó un relevamiento planimétrico y fotográfico del lugar donde ocurrió el impacto, en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. También continúa el análisis de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia completa del accidente.

Las hipótesis del accidente

Según la principal hipótesis que manejan los investigadores hasta el momento, Pais habría intentado cruzar las vías con la barrera baja cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa. Sin embargo, fuentes judiciales remarcaron que la causa continúa en etapa de investigación y que todavía se aguardan resultados clave para esclarecer lo sucedido.

En paralelo, se realizarán estudios toxicológicos sobre las muestras obtenidas durante la autopsia. Los análisis buscarán determinar si la conductora había consumido alcohol o drogas antes del accidente, aunque los resultados podrían demorar varias semanas.

Por el momento, los investigadores sostienen que no existen elementos que permitan considerar otras hipótesis distintas a la de un accidente vial, aunque esperan los resultados de las pericias pendientes para avanzar en la reconstrucción definitiva de los hechos.

Los resultados de la autopsia hasta el momento

Según los resultados preliminares de la autopsia, Ernestina sufrió múltiples lesiones de extrema gravedad producto del impacto. Entre ellas, los médicos forenses identificaron un severo traumatismo craneal, daños en el hígado y lesiones en el bazo, compatibles con un accidente de gran magnitud. La investigación está en manos de la fiscal Paula Hertrig, quien busca reconstruir con precisión qué ocurrió en el paso a nivel de San Isidro donde tuvo lugar el siniestro.

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, durante la autopsia se recolectaron muestras de sangre, orina y tejido que serán analizadas en estudios complementarios. Estos exámenes permitirán determinar si existía presencia de alcohol, medicamentos o cualquier otra sustancia en el organismo de la conductora al momento del hecho.

Los peritajes toxicológicos suelen requerir varias semanas para obtener resultados definitivos. En paralelo, los especialistas también examinarán muestras de distintos órganos para reunir más información sobre las condiciones físicas de la periodista antes del accidente y aportar elementos relevantes a la investigación judicial.