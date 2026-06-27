Murió Ernestina Pais: las reacciones de los famosos tras la trágica muerte de la conductora

El dolor de los famosos por la muerte de Ernestina Pais.

La muerte de Ernestina Pais generó un profundo impacto en el ámbito de los medios de comunicación y el espectáculo argentino. La conductora de 54 años de edad falleció este viernes tras protagonizar un trágico accidente en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, luego del auto Honda Civic que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y Elcano. Tras el hecho, famosos y colegas reaccionaron a la muerte de la famosa periodista y conductora.

La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado despidiendo a la presentadora recordada por haber participado de ciclos como Caiga Quien Caiga y Mañanas Informales,: "Acompañamos a la familia, amistades y seres queridos de Ernestina Pais en este momento de profunda tristeza. Periodista, conductora y actriz, dejó una huella en los medios de comunicación y en los escenarios gracias a su carisma y su estilo personal".

José María Muscari, quien también era amigo de la periodista, subió una publicación en su Instagram en la que escribió: "Chau, Ernes, que seas feliz en tu eternidad". Al mismo tiempo, la conductora Florencia de la V publicó una foto en su cuenta de Instagram y reaccionó a la muerte de su colega: "Descansa en paz". En tanto, Ángel de Brito se manifestó en plena transmisión en vivo de LAM por América TV, donde indicó: "La muerte que nos dejó shockeados a todos es la de Ernestina Pais".

Fede Bongiorno también utilizó su cuenta de X para manifestar su tristeza por la muerte de la comunicadora: "Es tristísimo lo de Ernestina. No puedo explicar la energía tan hermosa y maternal que tenía en persona. Entiendo que la vida es así, pero no puedo evitar sentirlo injusto. Que en paz descanse".

Las reacciones de famosos tras la muerte de Ernestina Pais

La reacción de Asociación Argentina de Actores tras la muerte de Ernestina Pais.