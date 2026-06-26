Murió Ernestina Pais a los 54 años

Dolor por la muerte de Ernestina Pais a los 54 años.

La conductora Ernestina Pais, recordada por su trabajo en los ciclos Caiga quien Caiga y Mañanas Informales, murió a los 54 años, luego de un accidente ferroviario en Martínez. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia confirmaron a El Destape que su auto fue arrollado por un tren.

Pais conducía un Honda Civic cuando cruzó el paso nivel de la calle Sáenz Peña y Elcano de San Isidro, con barrera baja, y fue arrollada por una formación del Tren de la Costa. En el lugar del accidente trabajan en el lugar bomberos y peritos, que investigan cómo sucedió la tragedia. La investigación está en manos de la UFI de Martínez.

Así quedó el auto que conducía Ernestina Pais (Crédito: @pampamónaco)

Desde la cuenta de X del Multiteatro, el productor Carlos Rottemberg reveló que Ernestina Pais se dirigía a hacer una función de El divorcio del año cuando ocurrió la tragedia: "Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien tenía función de la obra El divorcio del año. Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia".

En una entrevista con El Destape de febrero del 2026, la conductora había asegurado que se encontraba muy feliz de volver a los escenarios con El divorcio del año, una comedia dramática de José María Muscari, que la devolvió a la actuación tras reponerse de su adicción al alcohol. "Cuando Muscari me la acercó, yo cumplía un año y tres meses desde que estuve internada por un grado muy complejo de adicción al alcohol. Lo pensé mucho antes de aceptar porque si bien llevaba limpia un tiempo, tuve una adicción funcional: no dejaba de trabajar por más que a la noche consumiera alcohol. Y volver a la noche era un riesgo. Pero bueno, estaba parada sobre mi tratamiento y cuando estás en tratamiento no hay nada que temer", había mencionado.

En marzo de este año, Ernestina Pais había chocado con su auto en Vicente López y se había negado a someterse al test de alcoholemia. Por esta decisión se le hizo un acta de infracción por "POSITIVO ALCOHOLEMIA" y se le secuesto su automovil. Tras el incidente, la periodista se retiró del playón municipal acompañada de su ex marido y su hijo.

Quién fue Ernestina Pais

Ernestina Pais fue una reconocida periodista y conductora de televisión, que consiguió la popularidad por su trabajo en los ciclos CQC y Mañanas informales, junto a Jorge Guinzburg. En los últimos años también estuvo al frente de magazines de actualidad en la Televisión Pública y participaciones en realities como MasterChef Celebrity. Además de su trabajo en los medios, Ernestina Pais había emprendido una misión de divulgar su experiencia como adicta al alcohol para concientizar a las nuevas generaciones.