Dolor en el espectáculo: murió una actriz que marcó una época.

Dolor en el mundo del espectáculo por el fallecimiento de una profesional entrañable. La actriz estadounidense Ann Blyth, reconocida por su papel en el clásico de Hollywood "Mildred Pierce", murió este miércoles a los 98 años. La noticia fue confirmada por el periodista George Pennachio, de KABC.

Blyth alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Veda Pierce, la hija caprichosa y egoísta del personaje interpretado por Joan Crawford en la película de 1945. Su actuación le valió una nominación al Oscar en 1946 y la consolidó como una de las figuras destacadas del cine de la época.

Décadas después del estreno de "Mildred Pierce", la actriz recordó en una entrevista para Turner Classic Movies su experiencia trabajando junto a Crawford. Aunque en la pantalla ambas personajes mantenían una relación conflictiva, Blyth aseguró que fuera del set tenían un excelente vínculo. Incluso reveló que le resultó especialmente difícil filmar la recordada escena en la que debía abofetear a Crawford. La película, basada en la novela de James M. Cain, obtuvo el Oscar a Mejor Actriz para Crawford y también fue nominada en la categoría de Mejor Película.

En 2011, la historia volvió a la pantalla en una miniserie de HBO dirigida por Todd Haynes y protagonizada por Kate Winslet, mientras que Evan Rachel Wood interpretó a Veda.

Dolor en el espectáculo: murió una actriz que marcó una época.

Una extensa carrera en el cine clásico

Además de "Mildred Pierce", Ann Blyth participó en numerosas producciones emblemáticas de Hollywood. Entre ellas se destacan el drama carcelario "Brute Force" (1947), "The Great Caruso" (1951), junto a Mario Lanza, y "The Helen Morgan Story" (1957), donde compartió elenco con Paul Newman.