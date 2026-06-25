"Será profundamente extrañado": dolor por la muerte de un querido actor.

El actor irlandés Des Nealon, una de las figuras más emblemáticas del Abbey Theatre de Dublín, murió a los 90 años. La prestigiosa institución teatral confirmó la noticia y destacó el legado artístico del intérprete, cuya trayectoria en el escenario nacional irlandés se prolongó durante más de seis décadas.

A través de un comunicado, el Abbey Theatre aseguró que Nealon dejó una "huella imborrable" en la escena cultural del país y afirmó que será "profundamente extrañado por su familia teatral en Irlanda".

La relación de Nealon con el Abbey Theatre comenzó en 1956, cuando participó en una producción de The Shewing-Up of Blanco Posnet, de George Bernard Shaw, presentada en el histórico Queen's Theatre de Dublín. Su última aparición en la institución llegó en 2018, con la obra Come on Home, de Philly McMahon, representada en el escenario Peacock.

A lo largo de su extensa carrera teatral, el actor interpretó personajes en textos de autores fundamentales como Bertolt Brecht, Henrik Ibsen, William Shakespeare, Tom Murphy, Brian Friel, J. M. Synge, John B. Keane y Marina Carr.

"Será profundamente extrañado": dolor por la muerte de un querido actor.

Su trayectoria en cine y televisión

Además de su destacada labor en el teatro, Nealon desarrolló una sólida carrera audiovisual. Entre sus trabajos cinematográficos figuran participaciones en películas como Educating Rita (1983), Dead Bodies (2003), Dark Lies the Island (2019) y el cortometraje nominado al Oscar Pentecost (2011). En televisión, integró los elencos de producciones como Bachelors Walk, The Tudors, Love/Hate, Red Rock y The Dry, además de numerosas ficciones emitidas por RTÉ y la BBC.