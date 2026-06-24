Una reconocida actriz causó controversia luego de que la investigación por su muerte diera un giro inesperado.

La reconocida actriz turca Ece İrtem, de 35 años, falleció en Estambul en medio de una hipótesis que generó controversia en los medios, luego de que su familia solicitara investigar si una supuesta mordedura de mono sufrida durante un viaje a Tailandia pudo haber tenido alguna relación con su muerte.

Según informaron los medios turcos, la investigación apuntó inicialmente a un infarto repentino como causa de la muerte. Sin embargo, los familiares de la actriz pidieron que la autopsia también contemple la posibilidad de que el fallecimiento esté vinculado a una complicación derivada de la herida provocada por el animal.

Por su parte, el abogado de la familia, Uğur Gökkoyun, señaló que una mordedura de mono puede ocasionar infecciones graves e incluso derivar en cuadros de sepsis. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial que establezca una relación entre ese episodio y la muerte de la actriz.

El gran recorrido de Ece İrtem

La reconocida actriz turca Ece İrtem se formó en el prestigioso Centro Cultural Sadri Alk de Estambul, una institución vinculada a la preparación de artistas del teatro, cine y televisión y saltó a la fama gracias a su participación en exitosas producciones de televisión. En 2014 realizó su debut televisivo con la serie Kaçak Gelinler. Luego, logró reconocimiento gracias a sus papeles en ficciones como Novias fugitivas, Esa vida es mía, Cuestión de honor, La nueva novia y Señor equivocado.

Por otra parte, para su público internacional, especialmente en aquellos países donde las series turcas experimentaron una importante expansión durante la última década, Ece İrtem se convirtió en un rostro conocido gracias a la difusión de diversas producciones televisivas en mercados extranjeros.

Su participación en exitosas ficciones contribuyó a impactar entre los seguidores del género romántico y dramático, un segmento en el que las producciones de Turquía alcanzaron una importante repercusión global y lograron conquistar audiencias en Europa, América Latina, Oriente Medio y otras regiones del mundo.

