No se conocen las causas: murió en su casa un actor muy querido.

El mundo del espectáculo llora la muerte de un entrañable profesional. El actor británico David Daker, conocido por una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, murió a los 90 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que el intérprete falleció pacíficamente en su hogar el pasado 30 de abril. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte.

Daker alcanzó gran popularidad por interpretar a Harry Crawford en la serie de ITV Boon, donde participó entre 1986 y 1992. Sin embargo, su carrera artística se extendió durante varias décadas y abarcó algunos de los títulos más emblemáticos de la televisión británica.

Nacido en Bilston, David Daker comenzó su camino artístico en el teatro a finales de la década de 1950. Tras formarse inicialmente como delineante, decidió dedicarse a la actuación y trabajó en compañías como Oldham Rep, Salisbury Playhouse y el Alexandra Theatre de Birmingham, antes de debutar en los escenarios de Londres.

Su desembarco en la pantalla chica llegó con la popular serie Z Cars, donde interpretó al oficial Owen Culshaw en más de 80 episodios. A lo largo de los años también participó en producciones como Dick Turpin, Coronation Street, Only Fools And Horses y Doctor Who.

No se conocen las causas: murió en su casa un actor muy querido.

Sus trabajos en cine y su vida personal

Además de su paso por la televisión, Daker tuvo participaciones en películas como Time Bandits y I Bought A Vampire Motorcycle. Paralelamente, desarrolló una destacada carrera teatral trabajando en instituciones de prestigio como la Royal Court y la Royal Shakespeare Company.

En el plano personal, estuvo casado con Stella Newton, con quien tuvo dos hijos. Su hija Pippa falleció en 1997 tras padecer esclerosis múltiple. Más adelante, el actor contrajo matrimonio con Hilary, con quien tuvo otra hija, Rebecca.