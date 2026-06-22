La televisión está conmocionada tras la inesperada muerte de la joven artista en su casa.

El mundo del espectáculo internacional está completamente golpeado por una noticia terrible. La reconocida actriz Ece İrtem, una de las figuras jóvenes más queridas de la televisión y el cine de Turquía, murió de forma repentina a los 35 años. Lo más desgarrador de la situación es que la tragedia ocurrió apenas un día después de que festejara su cumpleaños.

La noticia impactó de lleno en los fanáticos de las novelas turcas, un fenómeno que en Argentina y toda América Latina no para de cosechar seguidores. İrtem era muy conocida por sus papeles en grandes éxitos globales como Bay Yanlış (El hombre equivocado), Yeni Gelin, Sandık Kokusu y especialmente Mundos Opuestos, una de las producciones donde más cosechó el cariño de sus colegas.

El trágico momento y el dolor de su familia

Según informaron los principales medios turcos, el trágico episodio ocurrió el pasado 15 de junio. La actriz se encontraba en su domicilio de Estambul acompañada por su madre cuando empezó a sentirse muy mal de golpe. A pesar de que llamaron de urgencia a los servicios médicos y la asistencia llegó rápido al lugar, los profesionales no pudieron hacer nada para reanimarla.

Para cortar de raíz con las especulaciones y rumores que empezaron a correr como pólvora en las redes sociales, el abogado de la familia salió a aclarar la situación de inmediato a través de un comunicado: "Ece İrtem falleció en su domicilio mientras se encontraba con su madre. Los primeros indicios apuntan a que murió a causa de un infarto". Horas más tarde, se viralizaron videos de cámaras de seguridad que mostraban los últimos momentos de la actriz ingresando de lo más normal a su edificio junto a su mamá, pocas horas antes del triste final.

La televisión está conmocionada tras la inesperada muerte de la joven artista en su casa.

Los mensajes de dolor en las redes no tardaron en multiplicarse. Productores, directores y compañeros de elenco de sus distintas ficciones la despidieron con profunda tristeza, shockeados por la velocidad con la que se dio todo. Con apenas 35 años recién cumplidos, Ece İrtem se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera actoral.