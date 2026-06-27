EEUU niega visa a "súper-hincha" de República Democrática Congo para animar a su selección en el Mundial

Aficionados colombianos se hacen selfies con Michel Nkuka Mboladinga, aficionado de la República Democrática del Congo también conocido como Lumumba Vea, en las gradas durante el partido

Michel Kuka Mboladinga, el famoso aficionado de la República Democrática del Congo, se perderá el ‌decisivo partido del Mundial ‌contra Uzbekistán del sábado porque no le concedieron la visa para ingresar a Estados Unidos.

Mboladinga saltó a la fama en la fase final de la Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos a principios de año. Destacaba entre la afición por permanecer inmóvil durante todos los partidos ​de la RDC, ⁠en homenaje al primer ministro de su país ‌Patrice Lumumba, una figura venerada en la nación ⁠tras haber sido ejecutado por ⁠un pelotón de fusilamiento en 1961.

Mboladinga tiene un parecido notable con Lumumba y suele llevar vistosos trajes con los colores ⁠de su país.

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Sin embargo, tras animar a los ​congoleños en su último partido en ‌México, no estará en Atlanta para ‌el encuentro que deben ganar si quieren pasar ⁠a la fase de los 32 mejores.

La embajadora de la RDC en Washington, Kapinga Yvette Ngandu, dijo a Reuters que espera que le concedan una visa si ​la selección ‌pasa a la fase eliminatoria del Mundial.

"Espero que aporte su particular forma de animar al equipo", dijo el sábado.

Apodado "Lumumba Vea" por su homenaje, Mboladinga levanta el brazo para adoptar una pose similar a ⁠la que luce Lumumba en una estatua situada en la capital, Kinshasa.

En marcado contraste con los vibrantes cánticos y vítores de los aficionados que le rodean, Mboladinga permanece inmóvil durante todo el partido.

Su singular forma de animar le valió fama mundial y, cuando regresó de Marruecos en enero, el Gobierno ‌congoleño le obsequió un jeep.

Mboladinga estuvo el martes en las gradas durante la derrota de RDC 1-0 ante Colombia en Guadalajara, tras llegar con retraso al Mundial para aportar su peculiar estilo de apoyo.

La llegada de Mboladinga al Mundial ‌se retrasó debido a las restricciones impuestas a los viajeros procedentes de RDC a raíz del brote de ébola en ‌el país.

El número ⁠de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo ha aumentado a 1.203, ​incluidas 321 muertes, según datos del Gobierno publicados el viernes.

(Reporte adicional de Christophe Van Der Perre, escrito por Mark Gleeson en Atlanta. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)