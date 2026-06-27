Ver Colombia vs. Portugal en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Luis Díaz frente a Cristiano Ronalso.

Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado a las 20:30 (hora argentina) y protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, pero todavía tienen un objetivo importante por cumplir: quedarse con el liderazgo del Grupo K para afrontar un cruce, en los papeles, más favorable en la siguiente instancia.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, enfrentará a dos equipos que tuvieron recorridos diferentes en el torneo. Mientras el conjunto cafetero ganó sus dos primeros compromisos y llega con puntaje ideal, los portugueses debieron recuperarse de un debut con dudas frente a República de Congo antes de conseguir una contundente goleada que los dejó bien posicionados para pelear la cima de la zona.

Por dónde ver Colombia - Portugal por TV o canales de streaming online

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro por Colombia y Portugal se podrá ver DSports, Flow, Paramount + y Disney +.

Cómo llegan ambos equipos y formaciones

La Selección Colombia atraviesa un gran presente bajo la conducción de Néstor Lorenzo. En el debut superó 3-1 a Uzbekistán con una actuación convincente y luego venció 1-0 a República Democrática del Congo gracias al tanto de Daniel Muñoz. Con seis puntos, el conjunto sudamericano ya aseguró el primer lugar de manera parcial y un empate le alcanzará para terminar como líder del grupo.

Para este compromiso, el entrenador mantendría la base del equipo que consiguió la clasificación. La probable formación sería con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. La intención será sostener la intensidad mostrada en las primeras fechas y aprovechar la velocidad de sus extremos para lastimar a una defensa portuguesa que dejó algunas dudas en el debut.

James Rodríguez busca levantar el nivel.

El entrenador portugués mantiene algunas incógnitas en la formación inicial. Según medios portugueses, João Félix podría perder su lugar en el equipo titular debido a un cuadro gripal que le impidió entrenarse con normalidad durante la semana. En caso de no llegar en condiciones, Francisco Trincão aparece como el principal candidato para reemplazarlo en el ataque. De no surgir inconvenientes de último momento, Portugal formaría con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes; João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo.