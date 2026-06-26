Se va de Olga a Telefe: la televisión se roba una estrella del streaming

Lizy Tagliani vuelve a ser noticia, esta vez por un giro rotundo en su presente laboral. La conductora dejará Olga, el ciclo de streaming del que formaba parte, para volcarse de lleno a la televisión abierta con dos proyectos de peso en Telefe. La noticia, que sacudió al mundo del espectáculo, fue revelada por Ángel de Brito en su programa.

Según contó el periodista, la humorista atraviesa un gran momento profesional, justo cuando transita semanas de alta exposición mediática por los conflictos públicos que enfrentó. Lejos de quedar golpeada, Tagliani habría encontrado un panorama renovado para la segunda mitad del año.

Lizy Tagliani dejó Olga y va a Telefe.

El reality que la trae de vuelta a la pantalla

El primero de esos desafíos ya tendría nombre propio. De acuerdo con De Brito, Lizy sería una de las primeras participantes confirmadas de la nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality de cocina conducido por Wanda Nara y una de las apuestas más fuertes del canal.

La propia conductora venía alimentando la versión. Consultada días atrás en Intrusos, no ocultó su entusiasmo: "Si me llegan a convocar, estaría feliz de hacerlo. No sé cocinar, pero no importa", admitió, dejando la puerta abierta.

El motivo de su salida y el segundo proyecto

Pero el pase tendría una explicación que excede lo estrictamente laboral. Según De Brito, la salida de Lizy de Olga estaría vinculada a problemas internos del ciclo. "No funcionaba muy bien el programa de Lizy en Olga y habían tenido algunos cortocircuitos con la producción", afirmó el conductor.

Y ahí apareció el dato que terminó de redondear la jugada de Telefe. Lejos de quedarse solo con el reality, Tagliani tendría asegurado un segundo desembarco una vez que termine el certamen de cocina. "Una vez que termina MasterChef a fin de año, va a conducir El Precio Justo por Telefe", reveló De Brito.

No sería un estreno cualquiera: se trata de un formato histórico que Lizy ya condujo en 2019 y 2020, y que la consolidó como una de las caras del canal. De confirmarse, la movida la devolvería al lugar donde construyó buena parte de su carrera. Por ahora, ni Telefe ni Olga oficializaron los cambios, que siguen en el terreno de las versiones que aportó el periodista.