El dolor de Lizy por lo que anunció la Justicia tras su escándalo con Canosa: "Es muy triste"

El dolor de Lizy por lo que anunció la Justicia tras su escándalo con Canosa.

Lizy Tagliani volvió a ser el centro de la atención de los periodistas tras su escándalo judicial con Viviana Canosa. La conductora de La Peña de Morfi (Telefe) hizo un desalentador anuncio con las actualizaciones de su juicio contra el periodista Lucas Bertero, a quien denunció por calumnias e injurias: "Es muy triste".

A través de su cuenta de Instagram la conductora Lizy Tagliani reveló las actualizaciones de su denuncia contra el periodista Lucas Bertero: “Hoy tuvimos la cuarta audiencia en la querella por calumnias e injurias @lucasbertero fue notificado en Radio Rivadavia, cómo él mismo pidió, y la notificación fue recibida según el oficial”. Además, la conductora informó en stories de dicha red social: “No se presentó. Pedimos su rebeldía y que se abra la etapa oral. Aclaramos: ningún abogado suyo ingresó a la causa, porque eso requiere autorización y nunca la pidió. PD: ES MUY TRISTE SENTIR QUE DISCULPARSE SEA TAN DIFÍCIL Y HABLAR TAN LIVIANO”.

“Quien nada debe, nada teme; esquivar la justicia y refugiarse en excusas es propio de quien carece de coraje para afrontar sus actos. La cédula fue diligenciada válidamente en su lugar de trabajo y recibida por persona hábil, por lo que su planteo de falta de notificación carece de todo sustento”, cerró Lizy Tagliani en su descargo.

Por otro lado, el periodista Lucas Bertero recogió el guante y contestó los dichos de Lizy Tagliani negando haber recibido una notificación: "No fui notificado para audiencia alguna en el día de la fecha. No tengo motivos para evadir ninguna citación. Cuando la Justicia lo requiera, con la documentación correspondiente que exige la ley, estaré para cumplir con ella".

Qué le dijo Lucas Bertero a Lizy Tagliani

Meses atrás Lucas Bertero había declarado en un móvil de LAM (América TV) un picante comentario sobre la conductora de radio y televisión. "Lizy es una mina que te va por la espalda", sostuvo. Esta declaración y otros dichos -Tagliani aseguró tener documentación y pruebas de ello- fueron los motivos que llevaron al pleito judicial.