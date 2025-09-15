Se conoció la primera baja de MasterChef Celebrity.

Falta cada vez menos para el gran regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe, con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción. En un programa especial, la empresaria presentó junto a Verónica Lozano a los 24 famosos que se disputarán el título de mejor cocinero.

Sin embargo, la sorpresa no tardó en llegar. Ángel de Brito reveló en LAM que Momi Giardina, una de las participantes anunciadas, solo estará durante el primer mes de competencia. “Momi va a participar un mes. La reemplazante de Momi es Selva de Gran Hermano”, detalló el periodista, confirmando que el canal ya tiene lista a su sucesora.

Aunque no se dieron a conocer las razones de esta baja temprana, la producción ya había considerado a Selva en la lista original de convocados. Finalmente, su incorporación se concretará tras la salida de Giardina, sumando una cuota extra de expectativa al reality culinario más visto de la televisión argentina.

Quiénes estarán en MasterChef Celebrity y cuándo empieza

La quinta edición de MasterChef Celebrity contará con un variado grupo de figuras que van desde músicos hasta deportistas y periodistas. Entre los confirmados se encuentran Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Esteban Mirol, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Luis Ventura, Maxi López, La Joaqui, Valentina Cervantes, Eugenia Tobal, Marixa Balli, Pablito Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Claudio “Turco” Husaín, Alex Pelao, Sofi Martínez, Ian Lucas, Susana Roccasalvo y Roña Castro, además de la participación especial de Momi Giardina.

Aunque la fecha de estreno todavía no fue anunciada, las grabaciones comenzarán a finales de septiembre y se espera que el programa se emita en octubre, una vez que finalice La Voz Argentina. El ciclo, que ocupará el prime time nocturno de Telefe, promete nuevas recetas, desafíos y momentos imperdibles en la competencia de cocina más famosa del país.