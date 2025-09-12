Wanda Nara fue tendencia tras subir una llamativa publicación que luego borró.

Wanda Nara vuelve a ser el centro de atención tras publicar por error un video en sus historias de Instagram. En las imágenes, que borró rápidamente, se la ve muy sensual frente al espejo de un boliche en compañía de un hombre cuya identidad no ha sido confirmada, pero los tatuajes revelan que se trata de Martín Migueles, su supuesto entrenador personal y vecino en Nordelta.

El vínculo entre ambos habría comenzado meses atrás gracias a un amigo apodado "El Tano", cercano al peluquero de la presentadora. La presentación formal de Migueles ante el séquito de Wanda habría tenido lugar el día del cumpleaños de Zaira Nara, lugar donde se grabó el polémico vídeo. Sin embargo, ya se les había visto juntos en el partido de la selección argentina contra Venezuela en el Monumental y en el recital de Lali Espósito en Vélez, según el periodista Fede Flowers.

Yanina Latorre dijo en Sálvese Quién Pueda que "hace dos o tres meses estarían saliendo", mientras que la panelista Majo Martino agregó que Migueles tiene un pasado que lo vincula con Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio y procesado por graves delitos. Al momento, Wanda Nara no se refirió públicamente sobre qué tipo de vínculo tiene con él.

​​​​Quién es Martín Migueles, el presunto nuevo amor de Wanda Nara

Martín Migueles es un empresario y entrenador personal que en los últimos meses ha iniciado una relación romántica con Wanda Nara. De perfil bajo, pero con contactos en el mundo del espectáculo. Es poco lo que se sabe de él ya que no mantiene un perfil mediático de alto alcance, pero se espera que su vida se de a conocer en las próximas semanas.

