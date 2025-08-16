Se filtró una foto de Wanda Nara que sacudió al espectáculo

Wanda Nara y la foto que filtró en sus redes sociales.

Wanda Nara es una de las personalidades de la televisión y el espectáculo que tuvo un intenso 2025 en un contexto marcado por su separación con Mauro Icardi. Sin embargo, en las últimas horas filtró una foto suya en las redes sociales que causó múltiples reacciones entre sus seguidores.

La mediática emocionó a sus seguidores al compartir una imagen entrañable de sus primeros pasos en el mundo de la moda. La publicación original fue realizada por su mamá, Nora Colosimo, en sus historias de Instagram, con una mensaje cargado de ternura. "Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita", escribió.

Esta es la foto que publicó la mediática en sus redes sociales.

La conductora no tardó en replicar la publicación en sus historias de Instagram y se sumó a la emoción con una breve pero significativa frase: "Mi primer trabajo Revista Para Ti Moda". La imagen la muestra muy pequeña, posando con seguridad ante la cámara, luciendo una boina gris, un saco azul marino con botones plateados y una falda escocesa, una escena que anticipaba su carisma mediático. Esta imagen no solo despertó nostalgia, sino que también evidenció el contraste entre la niña y la figura pública que es hoy como empresaria y conductora en el mundo del espectáculo.

Qué dijo Graciela Alfano sobre el video íntimo de Icardi

Graciela Alfano llevó la información al ciclo Las Mañanas de Andino, que se emite por la Televisión Pública, donde decidió leer de forma literal el mensaje que recibió de La China Suárez. "Esto a través de la China, ‘el video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023, no se lo mandó a esa ‘señorita’. Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la ‘señorita’ para que le crean’", relató Alfano, refiriéndose al material íntimo del futbolista que se viralizó en las últimas horas.

La versión transmitida por La China Suárez, según Alfano, despertó especulaciones sobre un posible rol de Wanda Nara en la difusión del video, ya que habría sido la destinataria original en 2023. Paralelamente, Natasha Rey continúa insinuando que mantuvo una relación con Mauro Icardi, pese a las reiteradas desmentidas que se escucharon en los últimos días.