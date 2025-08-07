Se supo: una mujer interrumpió el encuentro íntimo de Wanda Nara y Maradona.

A 19 años del supuesto encuentro íntimo entre Wanda Nara y Diego Maradona, uno de los episodios más mitificados de la farándula argentina sumó un nuevo capítulo: Omar Suárez, histórico dueño del boliche Cocodrilo, reveló quién fue la misteriosa mujer que interrumpió la “fiesta” en una habitación de hotel en Mar del Plata.

Se trata nada menos que de Mirtha Legrand. Según relató Suárez en una entrevista que resurgió en redes sociales, todo comenzó cuando Diego invitó a Wanda, entonces de “1.8 0KM”, como le dijo ella, a sumarse a una reunión en su habitación. “Había música, champán, cumbia… y Maradona esperando que llegaran más rubias”, recordó. Sin embargo, el delirio nocturno fue frenado de golpe por un llamado a la puerta.

Qué pasó con Mirtha Legrand y Diego Maradona

Al abrir, Omar se encontró cara a cara con Mirtha Legrand, que estaba en el mismo hotel y pidió, con educación pero firmeza, que bajaran la música: “Tengo que descansar. Si no, vamos a tener problemas con el hotel”, dijo. La escena fue de película: Diego se tiró abajo de la cama para esconderse, Wanda también desapareció detrás de los sillones, y Suárez, entre risas y nervios, intentó contener la situación.

“Le dije ‘no, señora, Maradona no está acá’. Pero ella miraba para adentro como queriendo verlo”. Con esta revelación, uno de los grandes mitos del verano 2006 suma una pieza más al rompecabezas de rumores, desmentidas y shows televisivos. ¿Verdad o fábula? Sólo los protagonistas lo saben. Lo cierto es que, al parecer, la señora Mirtha Legrand fue quien apagó la fiesta más comentada del verano argentino.