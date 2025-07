Caso Maradona: habrá una audiencia para dictaminar si anulan el juicio contra la enfermera

La Justicia convocó una nueva audiencia para dictaminar si el juicio contra la enfermera que cuidaba a Maradona es anulado o sigue adelante.

El caso de Diego Maradona continúa dando nuevos giros. La Justicia convocó una audiencia urgente para el viernes en la que deberá determinar si Dahiana Madrid, enfermera acusada por la muerte del Diez, irá a juicio por jurados y, si continúa el proceso, qué Tribunal lo presidirá.

Después de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro suspendiera de forma provisoria el juicio la pasada semana, este miércoles confirmó una audiencia multipropósito para tratar si las cuestiones relacionadas a la nulidad dictaminada y sus efectos colaterales abarcan al debate por jurados populares.

Según el documento del Tribunal, tal juicio, pedido por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, tiene como objetivocentrarse en "garantizar el derecho de defensa, la transparencia del proceso y evitar la dispersión de planteos por vía escrita" que puedan generar "dilaciones indebidas" o diferentes "nulidades".

El TOC N°7 citó a la audciencia a las defensas de los ocho imputados como también los abogados de los damnificados. Entre otros, estarán los letrados de Luque, de la psiquiatra Agustina Cosachov, del psicólogo Carlos Díaz, del médico clínico Pedro Di Spagna, del enfermero Ricardo Almirón, del coordinador de enfermeros Mariano Perroni, de la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical Nancy Edith Forlini y de la enfermera Dahiana Madrid.

Por otra parte, la Justicia también ordenó que deberán comparecer el defensor de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, el de Verónica Ojea, el de las hermanas de Diego, y, por último, el abogado de Jana Maradona.

Asimismo, el juez Pablo Rolón del TOC N°5 fue sorteado para reemplazar a su colega Alejandro Lago, que se excusó del caso por problemas de salud. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 estará conformado por Roberto Gaig, Alberto Ortolani y Rolón, según reveló Noticias Argentinas.

Makintach fue suspendida

Tras la presentación de renuncia formal de Makintach en los Tribunales de San Isidro, los legisladores que integran el juicio político contra Julieta Makintach definieron este jueves -de forma unánime- suspender a la jueza de su cargo tras el escándalo por el documental ilegal en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La jueza, que participó de un documental ilegal mientras se llevaba adelante el juicio, no podrá retomar sus funciones por tiempo indeterminado -y no por 90 días, como se había dispuesto en primer momento- y se le descontará un 40% del sueldo, que hasta el momento cobraba en su totalidad. Hasta el día de la fecha, la magistrada estaba suspendida de manera preventiva por orden de la Corte Suprema de Buenos Aires, que decidió apartarla de su tribunal por tres meses.

Hasta que el jury de enjuiciamiento contra Makintach siga su curso, resta aguardar por la determinación del gobernador bonaerense Axel Kicillof respecto de la renuncia: si la acepta, quedará efectiva y si la rechaza, continuará el proceso de jury que podría destituirla de su cargo.

Si la renuncia de Makintach es aceptada y no atraviesa el jury, la magistrada tendrá la posibilidad de ocupar algún cargo en la Justicia en un futuro. En cambio, si atraviesa el jurado de enjuiciamiento y es hallada culpable, no podrá ser parte del Poder Judicial otra vez y hasta podrán no aceptar su matrícula en colegios de abogados. A su vez, si le aceptan la renuncia o es desplazada con un jury no recibirá la jubilación de la caja de magistrados.