Sigue el escándalo por el juicio de Maradona: el testimonio que delata a Makintach por gritos y amenazas a otros jueces para quedarse con el caso

Mientras se resuelve si la Gobernación Bonaerense acepta la renuncia de la jueza Julieta Makintach o si avanza el jury en su contra, en los Tribunales de San Isidro se lleva adelante la investigación por la realización del documental “Justicia Divina”, que tenía como actriz principal a la jueza que es el centro de la polémica. En esa investigación, ante los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, en las últimas horas declaró como testigo una secretaria que fue parte del frustrado juicio por la muerte de Maradona.

La declaración de Mariana Parbst, una abogada adscripta a la Suprema Corte que fue secretaria del Tribunal, duró más de una hora. Según explicó, la Jueza Makintach fue parte de varias discusiones e intercambio de gritos durante los cuartos intermedios o incluso cuando se producía algún tipo de deliberación. “Hubo varias discusiones entre ellos, se escuchaban gritos”, señaló la secretaria con respecto a la relación entre Julieta Makintach y los otros jueces del Tribunal.

En ese sentido, la abogada que ofició como secretaria aseguró que los jueces Maximialino Savarino y Verónica Di Tommaso “no tenían idea de la existencia del documental” y remarcó que habló con los dos jueces sobre la situación: “Ellos me dijeron que cuando le dijeron a Makintach que eso no estaba bien, ella argumentó que era algo de uso personal, de uso casero”. Parbst le contó a los fiscales que “ellos quieren declarar". "Los dos jueces me expresan que quieren venir y hacer las aclaraciones que sean necesarias”, puntualizó. Además, en su relato, contó que tanto Savarino como Di Tommaso le revelaron que sabían del mensaje de Makintach a la mujer policía cuando le pidió que “no toquen a su gente” al momento que les habían pedido que no filmaran durante el juicio.

Entre los detalles que explicó la secretaria, volvió a escena la situación que desencadenó el primer escándalo y fue el día que Makintach se sentó en el sitio central como Presidenta del Tribunal. La testigo habló de “presiones” por parte de Makintach para ser Presidenta del Tribunal y contó que el propion Savarino le dijo que "si no le daban la dirección del juicio iba a hacer una presentación ante la Suprema Corte”. Según quedó plasmado en el expediente, esta habría sido otra de las cuestiones que llevaron a los jueces a una nueva discusión, aunque finalmente Makintach se sentó en el centro de la escena y, ante las quejas de los abogados querellantes y defensores, terminó volviendo a la conformación inicial del Tribunal, minutos antes de que se suspendiera el debate por las acusaciones contra Makintach y luego se conociera el escándalo.

En cuanto a las peleas de los jueces, Parbst contó que “hubo varias discusiones entre ellos, entre receso y receso se escuchaban los gritos y que discutían”. Además, reveló: “Cuando terminaban las audiencias y los íbamos a saludar escuchábamos que estaban discutiendo. Era una situación incómoda. Si escuchábamos que estaban peleando o discutiendo nos íbamos”, aseguró. Ahora, mientras avanza la investigación contra Makintach, se espera que en las próximas semanas los jueces Savarino Y Di Tommaso sean convocados y declaren en la investigación que podría terminar complicando mucho más a la jueza que quiso ser actriz.